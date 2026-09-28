Video: Miguel Ángel Borja sigue en racha goleadora con América de México

Miguel Ángel Borja festeja su cuarto gol con el América de México. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Miguel Ángel Borja recibió su primera titularidad con el América de México. El delantero colombiano disputó 75 minutos en la victoria de su quipo 2-4 como visitante en campo del Necaxa.

Borja respondió a la confianza del técnico uruguayo Guillermo Almada con una nueva anotación. El delantero cordobés convirtió el que significó el 2-3 parcial para su club, que en ese momento remontaba en condición de visitante.

El atacante de 33 años estuvo atento para cazar un rebote, tras una perdida del Necaxa en su propio campo. Ante la pasividad de la defensa, el cordobés avanzó y, desde el borde del área, sacó un remate de pierna zurda, que terminó venciendo al portero Luis Jimenez.

Este es el cuarto gol de Miguel Ángel Borja en tres partidos disputados con Las Águilas del América. El cordobés, que continúa ganándose un lugar, fue sustituido al minuto 76, dando lugar al ingreso de Alejandro Cárdenas.

¿Quiénes hicieron los otros goles del partido?

La gran figura del encuentro fue el también delantero Henry Martín, quien anotó un triplete, con dos tantos desde el punto penalti. Por los locales marcaron Owen González y Julián Carranza, también desde el punto penalti.

La visita contó los 90 minutos en el terreno de juego con el lateral izquierdo colombiano Cristian Borja; mientras que en Necaxa permanecieron en el banco de suplentes Kevin Rosero y Juan Pablo Torres.

América es segundo de la Liga MX con 20 puntos, los mismos que el líder Toluca, pero con un partido menos. Necaxa, por su parte, figura penúltimo con solo 8 unidades.