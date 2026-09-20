Miguel Borja es sensación en México por espectacular gol de chilena en el clásico América vs Chivas. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

¡Miguel Ángel Borja la está rompiendo en el futbol mexicano! El delantero colombiano se despachó con un doblete para el América, durante el clásico que terminó empatado a dos tantos (2-2) frente a Chivas de Guadalajara. Justamente, uno de estos dos goles fue una espectacular chilena que puso a delirar a todo el Estadio Azteca.

Bryan “El Cotorro” González hizo el 1-0 para el Rebaño con una palomita al minuto 32. Al 45′+2, el defensa americanista Miguel Vázquez concedió el 2-0 en su intento de evitar un remate de Ricardo Marín a quemarropa.

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Frente a la derrota parcial, Borja entró de cambio al 66′ para convertirse en héroe ante 72.900 espectadores. El Colibrí marcó el 2-1 al 71′ con una tijera espectacular, con asistencia del uruguayo Brian Rodríguez. Véalo a continuación:

“Después del primer gol de Borja, que fue un gol magnífico, no pudimos tener el control que tuvimos en el primer tiempo. Ese golazo fue un envión para ellos y se metieron el partido. Se nos escaparon tres puntos y nos queda un sabor amargo”, dijo Gabriel Milito, DT de Chivas, al término del encuentro.

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Claro está que el júbilo de Borja no terminó ahí, puesto que tres minutos después firmó el 2-2 a pase del capitán Henry Martín. No se lo pierda:

A pesar del memorable empate, el América alargó a ocho partidos su racha sin ganar en clásicos. Asimismo, las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada siguen en tercer lugar con 17 unidades y un partido pendiente.

Por otro lado, las Chivas del Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se mantuvieron en segundo lugar con 18 puntos, uno menos que el líder Toluca que el domingo enfrentará al Santos.

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