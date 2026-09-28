Investigan homicidio de líder comunal en Puerto Parra, Santander. Esto es lo que se conoce del caso

Las autoridades investigan el asesinato con arma de fuego de Esneider Zambrano, líder comunal de la vereda La Sierra, en Puerto Parra en Santander, ocurrido el pasado sábado 26 de septiembre.

Tras el hecho, la Alcaldía de Puerto Parra, encabezada por el alcalde Diectsen Téllez Cadavid, a través de un comunicado oficial rechazó el crimen y señaló que la muerte del dirigente afecta la convivencia y el liderazgo comunitario del municipio.

“Los líderes sociales son pilares fundamentales en la construcción de territorio, y cualquier agresión contra ellos es inadmisible”, señaló la administración municipal en el comunicado.

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La Alcaldía hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones con celeridad, con el propósito de esclarecer las circunstancias del asesinato, identificar y judicializar a los responsables.

Caracol Radio conoció que en las próximas horas citarán a un consejo de seguridad, para evaluar la situación de violencia en el municipio.

El gobierno municipal también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a la comunidad de la vereda La Sierra, y reiteró su llamado a rechazar cualquier forma de violencia.

“Puerto Parra no puede ser escenario de estos hechos”, concluyó la Alcaldía.

Segundo líder social asesinado en menos de una semana en Santander

El asesinato de Esneider Zambrano se suma a la muerte violenta de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, quien se desempeñaba como presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja. Crimen que se registra en menos de una semana en la región.

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A nivel nacional, entre enero y agosto de 2026 fueron asesinados 112 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, mientras que en ese mismo periodo se registraron 86 masacres, de acuerdo con el balance publicado por Caracol Radio, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Los asesinatos de líderes se registraron de la siguiente manera:

Enero: 13 asesinatos

Febrero: 12

Marzo: 9

Abril: 18

Mayo: 14

Junio: 13

Julio: 11

Agosto: 22 asesinatos de líderes sociales.