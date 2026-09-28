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28 sep 2026 Actualizado 12:29

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Bucaramanga

El nuevo parque Bolívar de Bucaramanga, lleno de flores, será inaugurado este primero de octubre

Este es uno de los 10 espacios intervenidos por la alcaldía en el intento de que Bucaramanga recupere el título de “Ciudad de los Parques”.

Parque Bolívar de Bucaramanga

Parque Bolívar de Bucaramanga

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Las cuadrillas de trabajadores encargadas de la recuperación del parque Bolívar, ubicado en el barrio del mismo nombre en Bucaramanga trabajaron a lo largo del último fin de semana de septiembre. A la pregunta de cuáles eran las razones de una jornada tan extensa, indicaron que el lugar debe quedar listo para el jueves primero de octubre.

Nuevo Parque Bolívar de Bucaramanga

Nuevo Parque Bolívar de Bucaramanga

Nuevo Parque Bolívar de Bucaramanga

Nuevo Parque Bolívar de Bucaramanga

De acuerdo con los “Guardianes del Parque”, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla va a inaugurar ese día el nuevo parque Bolívar que por primera vez estará lleno de plantas y de flores de todos los colores.

Nuevo Parque Bolívar

Nuevo Parque Bolívar

Nuevo Parque Bolívar

Nuevo Parque Bolívar

Para proteger las áreas verdes fueron instaladas pequeñas vallas. Quienes trabajan en el parque indican que las mallas impedirán el ingreso de los perros al sitio donde hay sembradas miles de especies vegetales.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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