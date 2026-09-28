El nuevo parque Bolívar de Bucaramanga, lleno de flores, será inaugurado este primero de octubre

Bucaramanga

Las cuadrillas de trabajadores encargadas de la recuperación del parque Bolívar, ubicado en el barrio del mismo nombre en Bucaramanga trabajaron a lo largo del último fin de semana de septiembre. A la pregunta de cuáles eran las razones de una jornada tan extensa, indicaron que el lugar debe quedar listo para el jueves primero de octubre.

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De acuerdo con los “Guardianes del Parque”, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla va a inaugurar ese día el nuevo parque Bolívar que por primera vez estará lleno de plantas y de flores de todos los colores.

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Para proteger las áreas verdes fueron instaladas pequeñas vallas. Quienes trabajan en el parque indican que las mallas impedirán el ingreso de los perros al sitio donde hay sembradas miles de especies vegetales.