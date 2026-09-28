Estudiante del colegio bilingüe Divino Niño de Bucaramanga obtuvo puntaje destacado en el Icfes

Una estudiante del colegio bilingüe Divino Niño, Valeria Pardo sacó una de las calificaciones más altas de los exámenes del Icfes en Santander.

Valeria Pardo, futura bachiller de la promoción 2026, obtuvo 478 puntos.

La estudiante comunicó la noticia a través de un video en Instagram. “Mi mayor motivación fueron mis padres quienes siempre me apoyaron a conseguir el sueño de estudiar Medicina”, aseguró.

Valeria agradeció al colegio y al Instituto Marco donde se preparó para el Icfes.

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Los resultados de estas pruebas del estado para los estudiantes de bachillerato en el país fueron publicados de manera oficial el viernes 25 de septiembre.

En Santander, que durante los últimos años se ha mantenido entre los departamentos con mejores resultados, se presentó una disminución en el promedio, según Milton Ochoa, experto en temas educativos. El asesor señaló a Caracol Radio que, aunque exista esa leve disminución, el departamento volvería a ubicarse entre los primeros del país.