Así será el funcionamiento de las zonas azules de estacionamiento en Bucaramanga

Bucaramanga

En el Concejo de Bucaramanga se aprobó que vuelvan a la ciudad la Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio o zonas azules con las que se busca que se habiliten espacios para que las personas puedan parquear en puntos determinados en el centro y en cabecera.

Según indicó el concejal Cristian Reyes, las zonas que se tienen previstas para iniciar el plan piloto de estos estacionamientos transitorios son: Desde la calle 45 hasta la Avenida Quebradaseca y allí habrá un punto para el cargue y descargue. En Cabecera desde la carrea 28 hasta la carrera 36 desde la calle 56 y hasta la calle 36.

Sobre los valores que se tendrán en estos puntos de estacionamiento transitorio, “por ejemplo, en Cabecera la hora puede estar en $4,500 la primera hora, en esta zona de estacionamiento regulado será el 10% más costosa que el parqueadero del sector. En la segunda será el 20%”, indicó el concejal Reyes.

Después de que el alcalde Cristian Portilla sancione el proyecto de acuerdo que permitió la creación de estas zonas ZERT, la dirección de tránsito comenzará con la ejecución del plan piloto y se espera que en menos de seis meses ya se tenga establecido los puntos.