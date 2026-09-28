Luis Miguel anuncia su gira mundial 2027 y Colombia podría estar en su recorrido

Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial en 2027. El cantante mexicano y Fenix Entertainment anunciaron una alianza para llevar adelante este nuevo tour, dando continuidad a la exitosa gira que realizó entre 2023 y 2024.

El nuevo recorrido llevará a Luis Miguel por diferentes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales, aunque por ahora no se han confirmado las ciudades ni las fechas.

La gira de 2023-2024 reunió a millones de espectadores alrededor del mundo y se convirtió en una de las etapas más importantes de la carrera reciente del artista.

Ahora, ambas partes vuelven a trabajar juntas para llevar nuevamente la música de Luis Miguel a los escenarios internacionales.

Para sus seguidores en Colombia, el anuncio también genera expectativa. El país podría hacer parte del nuevo recorrido, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial confirmada.

Las primeras fechas y ciudades de la gira serán anunciadas próximamente. Tanto Luis Miguel como Fenix Entertainment indicaron que la información oficial será publicada exclusivamente a través de sus redes sociales.

Por ahora, queda la expectativa por conocer cuándo y dónde volverá a cantar en vivo uno de los artistas más importantes de la música latina.