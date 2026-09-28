La banda australiana Jet llegará por primera vez a Colombia. ¿Cuándo y dónde será su presentación?

Este lunes se anunció el primer concierto de la banda australiana de rock Jet en Colombia.

¿Cuándo y dónde se presentará Jet en Colombia?

Jet se presentará el 10 de abril de 2027 en el Teatro Royal Center de Bogotá.

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¿Quiénes son Jet?

Jet se formó en 2001 en Melbourne, Victoria.

Fue fundada por los hermanos Nic, voz, guitarra rítmica y piano, y Chris Cester, batería, junto con Cameron Muncey, en la guitarra solista. Al año siguiente se les unió Mark Wilson al bajo.

El cuarteto publicó tres álbumes de estudio: “Get Born” en 2003, “Shine On” en 2006 y “Shaka Rock” en 2009, antes de disolverse en 2012.

Se reunieron en 2016 para una serie de conciertos y giras de reencuentro y volvieron a reunirse por segunda vez en 2023.

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¿Cuáles son sus canciones más conocidas?

Son conocidos principalmente por su éxito “Are You Gonna Be My Girl”, del álbum debut de 2003, “Get Born”, más reconocido por un anuncio de un famoso reproductor de música.

Otros éxitos de Jet son “Rollover DJ”, “Look What You’ve Done”, “Cold Hard Bitch”, “Put Your Money Where Your Mouth Is” y “Bring It on Back”.