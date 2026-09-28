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28 sep 2026 Actualizado 22:02

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El nuevo documental de Oasis pasará del cine al streaming: ¿Cuándo y a qué plataforma llegará?

El documental se estrenó en cines de todo el mundo el pasado 9 de septiembre de 2026.

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 05: Liam Gallagher (L) and Noel Gallagher (R) attend the &#039;Oasis: Don&#039;t Look Back in Anger&#039; Photocall during the 83rd Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 05, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Primo Barol/Anadolu via Getty Images)

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 05: Liam Gallagher (L) and Noel Gallagher (R) attend the 'Oasis: Don't Look Back in Anger' Photocall during the 83rd Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 05, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Primo Barol/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 05: Liam Gallagher (L) and Noel Gallagher (R) attend the &#039;Oasis: Don&#039;t Look Back in Anger&#039; Photocall during the 83rd Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 05, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Primo Barol/Anadolu via Getty Images)
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Este lunes se anunció que el documental “Don’t Look Back in Anger”, de la banda británica de rock Oasis, llegará al streaming.

¿Cuándo se estrenó “Don’t Look Back in Anger” en cines?

El documental se estrenó en cines de todo el mundo el pasado 9 de septiembre de 2026.

Lea también: La banda Slipknot regresa por cuarta vez a Colombia en 2027 junto a Marilyn Manson: ¿Cuándo vendrán?

¿A dónde llegará en streaming?

Ahora se podrá ver desde casa, en cualquier dispositivo, a través de Disney+ un mes después, el 9 de octubre.

Este estreno vendrá acompañado de imágenes nunca antes vistas de la gira “Live ‘26″.

Le puede interesar: El Festival Estéreo Picnic reveló sus fechas para 2027: ¿Cuándo se realizará?

¿Cuándo será la nueva gira de Oasis?

Oasis anunció el pasado 14 de septiembre su gira “Live ‘27″, que los llevará por 42 conciertos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos.

El domingo, la banda vendió 3 millones de boletas para la nueva gira.

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