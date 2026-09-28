El nuevo documental de Oasis pasará del cine al streaming: ¿Cuándo y a qué plataforma llegará?
El documental se estrenó en cines de todo el mundo el pasado 9 de septiembre de 2026.
Este lunes se anunció que el documental “Don’t Look Back in Anger”, de la banda británica de rock Oasis, llegará al streaming.
¿Cuándo se estrenó “Don’t Look Back in Anger” en cines?
El documental se estrenó en cines de todo el mundo el pasado 9 de septiembre de 2026.
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¿A dónde llegará en streaming?
Ahora se podrá ver desde casa, en cualquier dispositivo, a través de Disney+ un mes después, el 9 de octubre.
Este estreno vendrá acompañado de imágenes nunca antes vistas de la gira “Live ‘26″.
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¿Cuándo será la nueva gira de Oasis?
Oasis anunció el pasado 14 de septiembre su gira “Live ‘27″, que los llevará por 42 conciertos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos.
El domingo, la banda vendió 3 millones de boletas para la nueva gira.