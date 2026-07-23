Media Maratón de Bogotá: ¿Cuándo es? Horarios, cierres viales, desvíos y recorrido

Como es frecuente en la ciudad, cada año, se realiza la Media Maratón de Bogotá donde se recorren más de 21 kilómetros y con la participación de grandes atletas que compiten por tener records y a ellos se unen quiénes son aficionados al running o solo corren por disfrutar del deporte.

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¿Cuándo se realiza la Media Maratón?

El próximo domingo 26 de julio se llevará a cabo la Media Maratón de Bogotá, esta será la edición número 26, el recorrido se realizará desde las 7:30 a.m. y finalizará sobre la 1:00 p.m.

Cierres viales por la Media Maratón:

El recorrido de la Media Maratón iniciará desde la calle 53 con carrera 60, en inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar y desde allí pasará por las siguientes zonas:

Calle 53 con carrera 60.

Calle 53 hacia el oriente.

Galerías.

Carrera 24 hacia el sur.

Park Way.

Calle 26.

Carrera Séptima hacia el norte.

Calle 72.

Carrera 15.

Calle 92.

Avenida NQS (Norte-Quito-Sur).

Calle 63.

Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Recomendaciones para corredores de la Media Maratón:

Al ser una carrera de gran magnitud y exigencia física se corre en dos etapas: 10K y 2K, la recomendación que hacen los expertos es a prepararse con bastante tiempo de anticipación para estar de acuerdo con el desafío físico, tener una buena alimentación, hidratación e incluso valoración médica antes de la competencia.

Este año la Media Maratón de Bogotá contará con cerca de 42.000 corredores que vendrán de 58 países diferentes.

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Bogotá Running:

Este año, desde Catastro Bogotá se ha puesto al alcance de la ciudadanía el micrositio Bogotá Running, donde se podrá consultar de manera fácil, rápida y sencilla el recorrido oficial de competencia. Puede ingresar a: bogotarunning.catastrobogota.gov.co/

Esta herramienta digital brinda información oportuna a corredores, residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad.

Además, permite conocer anticipadamente el trazado de la carrera a los ciudadanos, planificar mejor sus desplazamientos, identificar las vías que harán parte del evento deportivo y programar con tiempo sus recorridos habituales durante la jornada de competencia.

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