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23 jul 2026 Actualizado 22:17

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Media Maratón de Bogotá: ¿Cuándo es? Horarios, cierres viales, desvíos y recorrido

La carrera que se realizará este domingo 26 de julio y desde las 7:30 a.m. habrá varios cierres viales en Bogotá, tenga en cuenta cuáles son para poderse movilizar en la ciudad.

Media Maratón de Bogotá: ¿Cuándo es? Horarios, cierres viales, desvíos y recorrido

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Media Maratón de Bogotá: ¿Cuándo es? Horarios, cierres viales, desvíos y recorrido
Bogotá
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Como es frecuente en la ciudad, cada año, se realiza la Media Maratón de Bogotá donde se recorren más de 21 kilómetros y con la participación de grandes atletas que compiten por tener records y a ellos se unen quiénes son aficionados al running o solo corren por disfrutar del deporte.

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¿Cuándo se realiza la Media Maratón?

El próximo domingo 26 de julio se llevará a cabo la Media Maratón de Bogotá, esta será la edición número 26, el recorrido se realizará desde las 7:30 a.m. y finalizará sobre la 1:00 p.m.

Cierres viales por la Media Maratón:

El recorrido de la Media Maratón iniciará desde la calle 53 con carrera 60, en inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar y desde allí pasará por las siguientes zonas:

  • Calle 53 con carrera 60.
  • Calle 53 hacia el oriente.
  • Galerías.
  • Carrera 24 hacia el sur.
  • Park Way.
  • Calle 26.
  • Carrera Séptima hacia el norte.
  • Calle 72.
  • Carrera 15.
  • Calle 92.
  • Avenida NQS (Norte-Quito-Sur).
  • Calle 63.
  • Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Recomendaciones para corredores de la Media Maratón:

Al ser una carrera de gran magnitud y exigencia física se corre en dos etapas: 10K y 2K, la recomendación que hacen los expertos es a prepararse con bastante tiempo de anticipación para estar de acuerdo con el desafío físico, tener una buena alimentación, hidratación e incluso valoración médica antes de la competencia.

Este año la Media Maratón de Bogotá contará con cerca de 42.000 corredores que vendrán de 58 países diferentes.

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Bogotá Running:

Este año, desde Catastro Bogotá se ha puesto al alcance de la ciudadanía el micrositio Bogotá Running, donde se podrá consultar de manera fácil, rápida y sencilla el recorrido oficial de competencia. Puede ingresar a: bogotarunning.catastrobogota.gov.co/

Esta herramienta digital brinda información oportuna a corredores, residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad.

Además, permite conocer anticipadamente el trazado de la carrera a los ciudadanos, planificar mejor sus desplazamientos, identificar las vías que harán parte del evento deportivo y programar con tiempo sus recorridos habituales durante la jornada de competencia.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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