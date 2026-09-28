Retiran inmunidad al primer ministro de Hungría para ser investigado

El Parlamento de Hungría levantó este lunes la inmunidad del primer ministro, el conservador Péter Magyar, un paso solicitado por él mismo para responder a las acusaciones sobre el presunto robo de un dispositivo.

La medida se adoptó con los votos de los diputados del Tisza, el partido liderado por Magyar (que ocupa más de dos tercios de los escaños en la Cámara), a quienes el jefe de Gobierno les había pedido que en la sesión extraordinaria de hoy votaran a favor de la solicitud de la fiscalía.

Además, los legisladores levantaron la inmunidad de dos diputados de la formación opositora Fidesz, acusados de corrupción y malversación de bienes públicos durante su gestión como ministros del anterior gobierno, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.

Se trata de Miklós Seszták, ministro de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, acusado de una malversación por 30 millones de euros relacionada con la adquisición estatal de buses, y Balázs Hankó, ministro de Cultura entre 2024 y 2026, con cargos de gestión desleal del patrimonio debido al presunto uso ilícito de 46 millones de euros del Fondo Nacional de Cultura (NKA).

No obstante, el Fidesz no participó en la votación protesta por considerar que tuvo motivaciones políticas.

La Fiscalía acusa a Magyar de haber robado un celular en 2024, cuando le quitó el teléfono a una persona que lo filmaba en una discoteca y lo lanzó al río Danubio.

Magyar acusó a la Fiscalía de ser una de las últimas entidades controladas por personas cercanas al anterior Gobierno, “una parte restante de la mafia de Orbán”.

Al pedir la suspensión de su inmunidad junto a la de los exministros, los fiscales buscan relacionar su caso con los de corrupción, sostuvo el político conservador al dirigirse a los diputados antes de la votación.

Según medios como Hvg.hu, Hankó y sus colaboradores concedían subvenciones y apoyos a creadores y organizaciones cercanos al partido de Orbán, el Fidesz, para que apoyen sus campañas electorales.

El abogado de Seszták informó al portal 24.hu que la Policía ya capturó al político.

La ONG Transparencia Internacional (TI) situó en los últimos cuatro años a Hungría como el país más corrupto de la Unión Europea (UE), a la que pertenece desde 2004.

Hungría actualmente no cuenta con un fiscal general y el Parlamento rechazó hoy al candidato propuesto por el presidente de la República, András Baka, que ahora tendrá que postular a otra persona.

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