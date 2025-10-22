Caso Juan Felipe Rincón: cronología y detalles de la investigación del hijo del General William Rincón

El pasado 24 de noviembre de 2024, el país conoció que Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del General William Rincón (nuevo director de la Policía Nacional), había perdido la vida luego de recibir un disparo en el tórax, en un hecho que había sucedido en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Cronología:

El joven Juan Felipe Rincón, de 21 años, fue contactado a través de redes sociales por una menor llamada Sara Valentina de 15 años, donde se escribían y compartían varios mensajes y al parecer fotos, luego de un tiempo accedieron a tener una cita.

Sara Valentina va en una motocicleta hasta el Centro Comercial Titán, donde se encontrarían con Juan Felipe, posterior a eso, pasan la noche juntos en el apartamento de él.

En la mañana del día siguiente van al barrio Quiroga, con Sergio Rico, escolta del joven de 21 años, allí son interceptados, según varias versiones que se dieron en el momento, porque Juan Felipe sostenía conversaciones de tipo sexual con varias menores de edad del sector, tildándolo de pedófilo. Luego de eso, empieza una riña entre varias personas que golpean a Juan Felipe en repetidas ocasiones y termina con el disparo en el tórax que acaba con la vida del joven.

Qué dice la investigación:

La investigación revela detalles como que la menor Sara Valentina fue instrumentalizada por adultos quiénes hacían parte de una red de extorsión, ellos eran Katherine Sotelo, quien se presume manejaría la cuenta de Instagram desde donde fue contactado Juan Felipe y Andrés Camilo Sotelo Torres, hermano de Katherine y quien es acuso de realizar el disparo que le quitó la vida al joven.

También se indicó que se creó un perfil en redes sociales solo unos días antes del primer contacto que se tuvo entre Juan Felipe y la supuesta menor de edad, ese perfil estaba a nombre de ‘Katherine Sotelo Torres’, pero luego se le modificó su nombre al público para decir que era ‘María José’.

Luego de varios meses de investigación del crimen, se presume que se trató de un plan para extorsionar al hijo del General.

La última conversación del general Rincón con su hijo Juan Felipe

En entrevista con Caracol Radio concedida en mayo de 2025, el general Rincón recordó que: “El día anterior estuvimos hablando porque teníamos una cita con mi hija mayor para despedirla que se viajaba fuera del país. Y charlamos varias cosas y lo que dijimos fue: primero que todo, tu corazón y mi corazón es uno solo y por siempre lo será, él me respondía, porque esa frase la tengo desde que él nació”, en ese momento recordó que su hijo era una persona muy alegre, supremamente alegre, me contestaba alguna otra cosa, pero me decía, usted tiene que ser papi divertido, ser un poco más alegre, sácate esa seriedad del uniforme, vive un poco mala vida”.

Nuevo giro en el caso:

Recientemente el programa ‘Séptimo día’ reveló los audios de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, en ellos se escucha cómo el escolta intenta intervenir mientras Juan Felipe es agredido.

“¡Quieto, quieto! Policía Nacional”, se le oye decir al patrullero Rico, segundos antes de realizar un disparo.

“Ese es un primer disparo de advertencia que realiza el patrullero Rico para que puedan soltar al protegido, pero no impactó contra nada”, precisó Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID).

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo de quién provino el disparo que terminó con la vida del joven, si del arma del escolta o de los agresores.

Otra de las pruebas reveladas por el programa corresponde a la declaración en video de la menor de 15 años, quien habría sido utilizada para atraer a Juan Felipe al sitio del ataque. En su testimonio, la adolescente aseguró que el propósito del hecho fue extorsivo, y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades a cambio de protección para ella y su familia.