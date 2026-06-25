Crimen de Juan Felipe Rincón: confirman cárcel para cuatro presuntos implicados en la tortura

Imagen de referencia del CTI (Colprensa) y el momento del asesinato del joven Juan Felipe Rincón (Captura de pantalla)

Justicia

El juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó cuatro de las cinco medidas de aseguramiento privativas de la libertad en establecimiento carcelario impuestas contra los presuntos implicados en los hechos de tortura que habrían rodeado el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional.

El crimen ocurrió en la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

En ese sentido, el juez resolvió el recurso de apelación y decidió confirmar la medida de aseguramiento intramural contra los procesados Andrés Camilo Sotelo Torres, Katerine Sotelo Torres, Tatiana Vega López y Juan Sebastián Ávila. En contraste, ordenó dejar en libertad a Solanggie Trujillo Devia.

Lea en contexto: Presunta tortura contra Juan Felipe Rincón: envían a prisión a los cinco procesados del caso

Caracol Radio conversó con el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado del general William Rincón, quien señaló que esta decisión representa un avance importante en el esclarecimiento de los hechos que rodearon el asesinato del joven de 21 años.

“De esta decisión destacamos varias situaciones. La primera, que efectivamente hay hechos que yo creo que al momento de un juicio van a ser contundentes para ratificar una posible condena por esas situaciones previas y concomitantes al homicidio de joven Rincón y la segunda que, la investigación que ha venido adelantando la Fiscalía especializada es absolutamente rigurosa, y estoy seguro que la contundencia de la misma llevará a una sentencia condenatoria”, afirmó el abogado Criollo, quien denunció el caso de tortura y también ha acompañado el avance de la investigación.

Lea más sobre este caso: “Hubo un plan criminal para atacar a Juan Felipe Rincón”: Fiscalía

Antecedentes

Juan Felipe Rincón Ampliar Juan Felipe Rincón Cerrar

El pasado 13 de abril, la juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a los cinco procesados por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Según argumentó en su momento la juez, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que existe una inferencia razonable de autoría o participación de los procesados en los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón, de 21 años, ocurrida en la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Es decir, existe una alta probabilidad de que los investigados sí hayan participado en los hechos de violencia de los que fue víctima el joven.

Lea además: PRIMICIA | Estos son los cinco ejes de la investigación por tortura en el caso de Juan Felipe Rincón.

Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por el fiscal Andrés Marín, la juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los investigados.

Los cinco están siendo procesados por los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y soborno a testigo en actuación penal.

Lea también:Crimen Juan Felipe Rincón: Fiscalía radicó solicitud de imputación contra 5 personas por tortura

“Hubo un plan criminal para atacar a Juan Felipe Rincón”: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló que se estructuró un presunto plan criminal que se habría puesto en marcha entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 para afectar a Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional. Esto se conoció durante la imputación de cargos realizada el pasado viernes.

Según la investigación, el primer contacto con la víctima se produjo a través de un perfil falso durante una transmisión en la red social TikTok.

El fiscal Andrés Marín explicó que investigadores de policía judicial lograron establecer que, al parecer, se crearon perfiles falsos en Instagram y se modificaron los nombres de los usuarios para contactar a la víctima.

También señaló que todo habría sido planeado con el propósito de conducir a Juan Felipe Rincón hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

El fiscal Marín agregó que en esa vivienda, al parecer, funcionaba un expendio de sustancias alucinógenas. Incluso aseguró que se trataba de una “olla”, presuntamente liderada por Andrés Camilo Sotelo Torres.

Según el ente acusador, el objetivo del plan era propinarle una fuerte golpiza a la víctima.

Andrés Camilo Sotelo Torres. Foto: Captura de pantalla. Ampliar Andrés Camilo Sotelo Torres. Foto: Captura de pantalla. Cerrar

Crimen de Juan Felipe Rincón Ampliar Crimen de Juan Felipe Rincón Cerrar

El fiscal Andrés Marín narró que Katherine Sotelo Torres acusó, sin pruebas, a Juan Felipe Rincón de haber sostenido supuestas conversaciones sexualizadas con su hija de 10 años a través de Instagram. Indicó que la menor se encontraba en el segundo piso del inmueble y, presuntamente, bajo el influjo de sustancias alucinógenas.

Asimismo, señaló que, como parte del supuesto plan criminal, se cambiaron los nombres de usuario en las redes sociales para facilitar el engaño. El fiscal reiteró información que previamente había revelado Caracol Radio sobre el caso.

Además, aseguró que la menor identificada como (SVB) habría sido utilizada para la comisión de presuntos delitos y que habría sido la encargada de engañar a Juan Felipe Rincón.

Vea además: Capturan en Tolima a dos implicados en caso de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

La Fiscalía afirmó contar con elementos materiales probatorios para demostrar que a la menor le habrían suministrado sustancias psicoactivas y licor.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal Marín, el plan que terminó con la muerte de Juan Felipe Rincón tuvo un primer intento fallido.

El 23 de noviembre, fecha del cumpleaños de Katherine Sotelo Torres, presuntamente comenzó a ejecutarse el plan.

Le podría interesar: “Existió un plan para dañar la dignidad de Juan Felipe Rincón”: defensa de las víctimas

Según la investigación, los procesados habrían suministrado bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes a la menor (SVB) para que convenciera a Juan Felipe Rincón de acudir al inmueble, el cual sería utilizado para el expendio de sustancias alucinógenas.

Posteriormente, el fiscal explicó cómo se produjo la llegada de la víctima al barrio Quiroga y la manera en que los presuntos implicados se ubicaron en el lugar para, al parecer, atacarla.

Sobornos a la menor

Caracol Radio conoció que la Fiscalía tiene pruebas que indicarían que a la menor (SVB) le ofrecieron, en dos ocasiones, una alta suma de dinero para que no contara la verdad sobre el presunto entramado que terminó con la muerte de Juan Felipe Rincón.

La menor fue una pieza clave porque acompañó a la víctima hasta el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en aparente cumplimiento de lo que se habría acordado previamente.

Presunto abuso sexual

La menor (SVB) se encontraba en condición de vulnerabilidad y llegó a ese entorno familiar en medio de circunstancias difíciles, buscando refugio y apoyo.

Investigadores de la Fiscalía establecieron que, al parecer, habría sido víctima de abuso sexual y que, por estos hechos, se abriría una nueva línea de investigación.

Sustancias alucinógenas

Durante la investigación también se estableció que, presuntamente, algunos de los procesados le habrían suministrado sustancias alucinógenas y que, en medio de esas circunstancias, la menor habría sido víctima de violencia sexual.

Celular escondido

En desarrollo de una investigación reservada, la Fiscalía descubrió que el celular de Juan Felipe Rincón fue ocultado en un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar. Además, estableció que el dispositivo fue envuelto en papel aluminio para impedir que su señal pudiera ser rastreada.

Fue el primer abogado que asumió la defensa de Sotelo Torres quien encontró y entregó el celular a la Fiscalía, entidad que posteriormente realizó la inspección técnica del dispositivo.

De ese teléfono se extrajo información que permitió descubrir el presunto entramado del que habría sido víctima el joven, quien posteriormente también habría sido difamado en redes sociales con el propósito de afectar su buen nombre y honra.