EXCLUSIVO Caso Juan Felipe Rincón: General Rincón reveló nuevas pruebas sobre asesinato de su hijo

Colombia

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el general (r) William Rincón se refirió a las investigaciones que se adelantan por la muerte en extrañas circunstancias de su hijo de 21 años, Juan Felipe Rincón, y entregó nuevas evidencias del caso. Aseguró que lo juzgaron y condenaron sin siquiera investigar el caso, ni permitir que actuara la justicia.

Además de explicar la procedencia del video en el que la joven, Sara Valentina Bolaños, afirma que junto con Juan Felipe fueron víctimas de una red de extorsionistas, el oficial en retiro reveló en exclusiva en Caracol Radio detalles del expediente en poder de la Fiscalía, con nuevas pruebas, chats de las conversaciones y entrevistas forenses que darían un giro a la hipótesis que hasta ahora se manejó sobre la muerte de Juan Felipe.

El general Rincón aseguró que a su hijo lo perfilaron, crearon cuentas falsas para contactarlo, haciéndose pasar primero por una mayor de edad, de 30 años, y posteriormente ir bajando su edad, para confundir a Juan Felipe.

Presentó la cronología de los hechos, el primer contacto con la cuenta de Instagram @katerin.sotelotorres que escribe el 05 de noviembre, y luego el intercambio de mensajes entre el 20 y el 23 de noviembre cuando se ve con la menor y ocurren los hechos que desencadenan en su asesinato.

¿Qué pasó con el hijo del General (r) Rincón? Entrevista forense revelaría plan para extorsionar a Juan Felipe Rincón Morales

En los videos obtenidos por Caracol Radio, Sara Valentina explica cómo convenció a Juan Felipe para asistir a un supuesto desayuno. Según el general Rincón, en realidad era una cita planeada por Alison (Katherin Sotelo), madre de las jóvenes con las que el hijo del oficial sostuvo conversaciones.

Cronología del presunto plan para extorsionar a Juan Felipe días antes de su muerte

En la entrevista con Caracol Radio, el general Rincón asegura que a su hijo lo perfilaron, de manera que conocían que era una joven con recursos, hijo de un general de la Policía, y con los medios necesarios para pagar una extorsión. Esto, teniendo en cuenta que Juan Felipe era “influencer”, y manejaba cuentas con más de 800 mil seguidores en sus redes sociales, donde mostraba gran parte de su cotidianidad.

En uno de los videos obtenidos por Caracol Radio Sara Valentina reconoce que conocía de la camioneta en la que se movilizaba Juan Felipe, el lugar de su residencia, y otros detalles de su vida. Para el oficial Rincón esto es prueba del seguimiento previo que le hicieron a Juan Felipe.

Intercambio de fotografías y videos por chat

En uno de los videos de la entrevista con el médico forense, la menor, Sara Valentina, reconoce que inicialmente contactó al hijo del general para tratar de tener una relación sentimental con él.

Entre las evidencias que están en poder en el expediente en poder de la Fiscalía se observa el intercambio de fotografías y videos, entre el 20 y el 23 de noviembre de 2024. Pero ninguna de las imágenes con contenido sexual explícito, como se afirmó en versiones iniciales sobre los hechos.

Según el oficial, las cuentas no eran manejadas por las menores de edad, sino por adultos de la red de extorsionistas.

El mismo médico forense le pregunta cuáles son las características del celular con el que la menor se comunicaba con Juan Felipe.

”Quedó totalmente en blanco. En blanco, es decir, no conozco el celular, no me acuerdo el celular, no sé qué características. ¿Cómo es posible que una niña en tan solo unos segundos reconozca el celular de mi hijo, en medio de una disputa donde, pero duró supuestamente tres días hablando con mi hijo y no tiene claro el celular con el cual se comunicó?… Ella termina manifestando que todo es un plan que lo había organizado la mamá y que ella no sabe nada de eso”.

El general Rincón afirma que, “los indicios los da precisamente el perfil que fue creado por Katherin Sotelo y es la dueña de este usuario y es la que contacta a mi hijo. Ella es la que quiere hacer creer que había una niña detrás de esto”.

Juan Felipe accede a la cita con Sara Valentina

En la cronología de los hechos que fueron reconstruidos por los investigadores, así como en las conversaciones que pudo evidenciar Caracol Radio se observa que Juan Felipe se negó a verla en la menos 10 oportunidades, pero finalmente accede a tener la cita.

Sara Valentina va en una motocicleta hasta el Centro Comercial Titán “ahí es donde ella insiste en que tiene permiso y unas horas antes le ha dicho a mi hijo que era independiente. Mi hijo fue un poco ingenuo y no cae en cuenta de eso”, relata el general Rincón.

“En el análisis forense, la recogen desde la casa de la mamá (Alison) para llegar a Titán. Allí es donde se encuentran”.

Pasan la noche juntos en el apartamento de Juan Felipe

Luego del encuentro en el Centro Comercial, Juan Felipe lleva a Sara Valentina a su apartamento, sabiendo, en ese punto, que se trataba de una menor, de 16 años.

Sin embargo, el oficial afirma que Sara Valentina también fue víctima de la red de extorsionistas y que fue utilizada para el entrampamiento que se realizó a su hijo.

Según su versión, la menor estaba bajo el cuidado de ICBF, “por unas situaciones especiales que tiene ella, que no puedo comentar acá. Ella está, desde hace meses atrás, no debería estar en calle, no debería estar allí, y apareció en la calle haciendo un trabajo para que llevaran a mi hijo hasta cierto lugar”.

El plan se va a caer: Sara Valentina

Luego de pasar la noche, según relató el papá de Juan Felipe, el plan era llevar a su hijo a un supuesto desayuno en el barrio Quiroga en el sur de la ciudad. Lo que no contaban era con que el joven no asistiría solo.

“El plan que se cae cuando mi hijo dice paremos que voy a ir con un amigo, él no había mencionado nunca al escolta, dijo voy a ir con un amigo, cuando llegan a la casa, ella misma llama, lo dice en la entrevista forense, lo reconoce en el vídeo de arrepentimiento y en la entrevista que ella misma envía voluntariamente al abogado… llama a Alison para avisarle que es un carro de la Sijín, que es un Policía, que se nos va a caer el plan y ella (Katherine) le manifiesta que no importa, que lo lleve, que lo entregue”, sin embargo, decide seguir adelante.

El momento de la cita con los extorsionistas

En los videos en poder de la Fiscalía, la propia Sara Valentina narra lo que ocurrió al momento en que llegan al barrio Quiroga y son abordados por Alison o Katherine Sotelo y los familiares de las menores.

El general cuenta cómo “ella dice que lo rodean y empiezan a reducirlo con golpes, a pegarle fuertemente, por un lado, por otro lado y él trata de salir, él trata de huir y es cuando lo cogen con un palo, lo golpean en la cara”.

Una de las personas que está allí es Andrés Camilo Sotelo Torres , “saca el arma de fuego, un arma y lo golpea hasta que le daña el cráneo y luego la detona. Palabras de ella”.

¿Manipularon el arma de fuego con la que habrían matado a Juan Felipe?

Para el general Rincón la manipulación del arma está entre las irregularidades que se presentan en las investigaciones en torno al asesinato de su hijo.

Afirma que el arma de fuego artesanal que sacó en su momento Andrés Camilo Sotelo Torres, fue manipulada y dos días después entregada a las autoridades. Recientemente se determinó que el arma no era operativa y que no sería entonces el artefacto que se uso.

“Es que esta arma no la entregan en el momento que se generó el hecho contra mi hijo. El arma que quedó en la investigación fue la del escolta, esa arma (la homicida) la coge Katerin y la entrega dos días después al fiscal, al igual que el celular de mi hijo".

La Policía le dio la espalda y ordenó no asistir al velorio de Juan Felipe

Caracol Radio consultó al general Rincón sobre el acompañamiento que le debió brindar la Policía Nacional. Aseguró que es una pregunta difícil, porque la institución le dio la espalda e incluso llegó a estigmatizar el caso de su hijo.

El oficial asegura que, “tengo grandes compañeros, grandes amigos en la institución y admiro mi Institución porque ha trabajado mucho por nuestros colombianos, por nuestro país y hay muchos policías que han muerto por defender al país”.

Sin embargo, “lamentablemente el general William Rene Salamanca y el general Nicolás Zapata no tuvieron las mejores condiciones humanas para apoyarlo a uno. No estoy diciendo que apoyaran un caso, apoyaran una situación que no está todavía clara, pero por lo menos apoyarlo en el buen sentido de la solidaridad”.

Para el general en retiro ocurrió todo lo contrario, “ellos negaron, dieron órdenes claras y precisas de que los generales, que eran compañeros y amigos, no fueran al velorio de mi hijo, inclusive fueron bastantes directos en ese sentido”.

La última conversación del general Rincón con su hijo Juan Felipe

En medio del dolor del general por la pérdida de su hijo y la estigmatización y señalamientos de los que han sido victimas como familia por el caso, Rincón se puso la mano en el corazón para hablar de los últimos minutos que compartió con Juan Felipe.

“El día anterior estuvimos hablando porque teníamos una cita con mi hija mayor para despedirla que se viajaba fuera del país. Y charlamos varias cosas y lo que dijimos fue: primero que todo, tu corazón y mi corazón es uno solo y por siempre lo será, él me respondía, porque esa frase la tengo desde que él nació”.

También habló de la escancia de su hijo y de como lo recuerda: “la armonía y el respeto que tenía con mi hijo era máximo. Él era una persona muy alegre, supremamente alegre, yo soy un poco más serio, pero él era todo, era una risa, me buscaba cómo hacerme reír y cada vez que yo le decía algo, me contestaba alguna otra cosa, pero me decía, usted tiene que ser papi divertido, ser un poco más alegre, sácate esa seriedad del uniforme, vive un poco mala vida”.