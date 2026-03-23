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23 mar 2026 Actualizado 14:31

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“Existió un plan para dañar la dignidad de Juan Felipe Rincón”: defensa de las víctimas

Juan Felipe Criollo habló en 6AM W sobre las nuevas imputaciones en el caso del asesinato de Juan Felipe Rincón.

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El abogado Juan Felipe Criollo, defensor del general William Rincón, padre de Juan Felipe Rincón, habló en Caracol Radio sobre la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos que rodearon la muerte del joven de 21 años.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024, en el parque del barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

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