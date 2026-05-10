“Es una imputación desacertada”: Defensa de Andrés Camilo Sotelo por crimen Juan Felipe Rincón

JUSTICIA

La captura de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega, investigados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, fue legalizada por un juez de control de garantías en medio de una audiencia adelantada este fin de semana.

El abogado defensor de ambos procesados, el penalista Saúl León, confirmó en entrevista con Caracol Radio que la defensa no presentó oposición al procedimiento de captura al considerar que las autoridades actuaron conforme a la ley.

“Se consideró que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, los agentes que participaron en este procedimiento, respetaron sus garantías y cumplieron con todos y cada uno de los parámetros legales que tiene este procedimiento”, aseguró el jurista.

La captura de Sotelo y Vega se produjo en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, luego de que las autoridades hicieran efectiva una orden judicial emitida días atrás dentro de la investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón.

Durante la entrevista, León explicó que uno de los principales motivos de su visita a los detenidos fue verificar el estado de salud de Andrés Camilo Sotelo, quien resultó herido por arma de fuego en los hechos registrados el pasado 24 de noviembre, día en el que falleción Juan Felipe por un disparo de su propio escolta.

“Él tiene un procedimiento quirúrgico pendiente y esto derivó precisamente de lo ocurrido el 24 de noviembre. Recordemos que él recibió un disparo de arma de fuego y esto le generó una afectación severa en sus órganos, concretamente en su intestino, y básicamente él tiene una colostomía”, explicó.

El abogado indicó además que buscó constatar que a su defendido se le garantizaran los medicamentos y la atención médica que requiere debido a su condición clínica.

¿Qué viene para el proceso?

Sobre el avance del proceso judicial, León recordó que sus representados permanecen privados de la libertad por decisión de un juez mientras continúan las investigaciones, aunque insistió en que todavía no existe una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.

“El proceso en este momento se encuentra en cumplimiento de una medida de aseguramiento decretada por un juez, mientras avanza la investigación y se consolida el proceso, pero no hay una decisión de fondo con respecto a la responsabilidad penal. Es decir, que su presunción de inocencia se mantiene totalmente incólumne”, afirmó.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a Sotelo y Vega los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos y soborno en actuación penal. No obstante, la defensa considera que la calificación jurídica realizada por el ente acusador es equivocada.

“Respetamos la titularidad de la acción penal en cabeza de la Fiscalía y su autonomía para calificar los delitos, pero consideramos que es una imputación absolutamente desacertada”, señaló León.