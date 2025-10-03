El IDU y el distrito anuncian implosión de puentes en Bogotá

Colombia.

La demolición de estos puentes se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre y tendrá lugar en la intersección que componen los puentes de Puente Aranda, en donde se une la Calle Sexta, la Av. de las Américas, la Calle 13 y la Carrera 50.

El Alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, habló sobre el propósito de las acciones:

“Es un punto clave de lo que será el inicio de nueva Calle 13 para Bogotá y para poder iniciar ese nuevo proyecto, tenemos que arrancar desde donde está la intersección de la 50, las américas y la 13. En estos puentes que vamos a demoler de manera controlada mediante implosión el 12 de octubre próximo”, dijo el Alcalde.

¿Qué es una implosión controlada?

Es un procedimiento técnico mediante el cual una estructura, se derrumba de manera planificada y segura.

Se logra utilizando cargas explosivas colocadas estratégicamente en puntos clave de la construcción, de forma que, al detonarlas, el colapso se produzca dentro de un perímetro delimitado, evitando daños a estructuras cercanas.

¿Cómo se realizará esta implosión en Puente Aranda?

A 50 metros: no podrá haber personas, animales, ni bienes, por riesgo de fragmentos controlados.

A 100 metros: habrá una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas.

A 150 metros: solo podrá permanecer personal autorizado y equipos de emergencia. En los cierres que se dispongan para este día tampoco podrá haber personas, ni espectadores.

Entre tanto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó por qué es necesaria la implosión.

“La implosión obedece a que nos vamos a ahorrar más de 10 meses de obra. Si no hacíamos la implosión, más o menos duraría un año. La implosión que va a durar 12 segundos y el retiro de los escombros, entre mes - mes y medio”. Detalló el director del IDU.

Desde las 8:00 de la mañana, hasta la 1:00 de la tarde, del 12 octubre, según informó el IDU, se deshabilitará temporalmente el puente peatonal y la estación Distrito Grafiti, así como la estación de TransMilenio de Puente Aranda.