Nueva herramienta para reportar ciclorrutas dañadas o solicitar nueva infraestructura en Bogotá

A través de la página web de consulta ciudadana, el distrito busca que los ciclistas puedan reportar las condiciones y necesidades que encuentran en sus recorridos diarios, como afectación en malla vial, falta de luminación o de señalización y necesidades de nueva infraestructura; esto servirá para orientar el mantenimiento hacia los corredores que más lo necesitan.

“Quienes usan las ciclorrutas todos los días son quienes mejor conocen sus necesidades. Por eso, durante dos meses abrimos una herramienta de participación para que los ciclistas nos cuenten qué encuentran en sus recorridos y dónde consideran que se requieren mejoras. Esa información se sumará al diagnóstico técnico para ayudarnos a definir dónde concentrar las próximas intervenciones”, aseguró la Secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

En Bogotá se estima que diariamente se realizan cerca de 890.000 viajes en bicicleta y más de 15.000 ciclistas ascienden semanalmente hacia el Alto del Verjón, por esta razón, apostarle a una infraestructura óptima es una prioridad para reducir riesgos en la vía; en dicho objetivo trabajan en conjunto, la Unidad de Mantenimiento Vial, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad.

Durante lo corrido del año se han realizado diferentes labores de mejoramiento vial, entre ellas, parcheo de ciclorrutas en 13 kilómetros, durante 2026, de corredores priorizados por su alta afluencia de ciclistas en las localidades de Barrios Unidos, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Fontibón.

TRAMOS PRIORIZADOS