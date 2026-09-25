Alias ‘Araña’ fue extraditado a Estados Unidos desde Malambo en un avión de la DEA

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado este viernes, 25 de septiembre, a Estados Unidos, luego de permanecer durante varias horas en el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico.

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Rojas salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y llegó a Malambo alrededor de las 9:15 de la mañana, en un vuelo procedente de la capital del país. Minutos antes había arribado al lugar el presidente Abelardo de la Espriella, quien se desplazó en helicóptero desde la sede alterna de la Presidencia, ubicada en el Batallón Paraíso.

Posteriormente, alias ‘Araña’ fue trasladado a la aeronave en la que sería entregado a las autoridades estadounidenses. Se trató de un Dassault Falcon 2000, utilizado para su traslado desde el Comando Aéreo de Combate No. 3.

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El avión despegó a las 11:05 de la mañana con destino a Estados Unidos, luego de que Rojas fuera entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de los US Marshals. El señalado cabecilla es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico.

Una extradición que había sido suspendida

Alias ‘Araña’ fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición. La Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable a su entrega a Estados Unidos; sin embargo, el procedimiento fue suspendido debido a su participación como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno anterior.

En Colombia, además, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó recientemente a una investigación por 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.

Según la investigación, Rojas tendría presunta responsabilidad en 13 de estas acciones violentas, en hechos que ahora hacen parte de los procesos judiciales que se adelantan en su contra en el país.