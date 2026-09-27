Nómina titular de Colombia para partido amistoso contra México en Estados Unidos

La Selección Colombia afronta su primer partido post Mundial y con las novedades de las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes decidieron dar un paso al costado en su trayectoria con la Tricolor. Asimismo, no fueron convocados jugadores como Luis Díaz, Camilo Vargas o Yerry Mina, entre otros referentes.

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Ante esto, la expectativa es grande por parte de la afición de cara a conocer nuevos talentos. De los 26 citados, 9 fueron llamados por primera vez a la absoluta: Aldair Quintana, Edier Ocampo, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Kevin Viveros, Camilo Durán, Daniel Arcila, Samuel Velásquez, Royer Caicedo.

“En principio se han sentido muy cómodos los que han venido por primera vez. Han recibido una buena acogida de parte de los más grandes. Hemos trabajado en volumen bastante tiempo, hay cosas que sostener, inculcar y consolidar, concepto más que todo tácticos. Se han sentido cómodos, son muchachos jóvenes que tienen mucha ilusión y nos dan ilusión a nosotros”, dijo Lorenzo sobre el trabajo con los nuevos.

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¿Quién será el nuevo ‘10′?

Ante la ausencia de los jugadores creativos como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, estaba la inquietud de quién sería el encargado de usar ese dorsal.

Según se pudo conocer previamente, el encargado de portar el dorsal será Jhon Arias. Luego, la misma Selección Colombia confirmó que sería el chocoano el nuevo ‘10′.

Por su parte, el capitán para esta triple fecha, en caso de estar en el campo, será Davinson Sánchez.

“La idea tiene que ser la misma, la idea es la misma, es difícil cambiar de idea para un entrenador. Puede cambiar el plan táctico para un rival, pero la idea es la misma, trabajar con el balón, ser protagonistas. Sin duda que la categoría de James, JuanFer y esos jugadores no la tiene cualquiera y no la aplica cualquiera, pero la adaptación a la Selección hace que tengan que decidir el momento. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar lo que quedaba de mejorar”, mencionó Lorenzo sobre jugar con la figura de un ‘10′.

El primer XI titular del nuevo ciclo de Lorenzo

Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.