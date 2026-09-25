Jhon Lucumí sobre su paso a la Juventus: “La Selección me ayudó a dar este gran paso”

Jhon Lucumí habló previo al amistoso de la Selección Colombia frente a México, este sábado, a las 8:00 PM hora colombiana, y destacó el proceso que ha vivido con la Selección como uno de los factores que le permitió dar un nuevo paso en su carrera con su llegada a la Juventus.

El defensor resaltó el trabajo realizado durante los últimos años y aseguró que ahora busca seguir creciendo y aportar su experiencia al grupo.

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El papel de los experimentados

El central también se refirió a la responsabilidad que tienen los jugadores con más recorrido frente a los nuevos convocados. Lucumí explicó que la idea es ayudarlos a adaptarse rápidamente y permitir que puedan mostrar su talento, además de generar competencia interna para darle más alternativas al entrenador.

“El papel de nosotros está en ayudarlos, en que ellos sigan creciendo, se adapten lo más rápido posible en Selección, que puedan fluir con todo su talento”, añadió el defensor.

Un mensaje para los jóvenes

Lucumí recordó sus propios años dentro del proceso de la Selección y aconsejó a los recién llegados no apresurarse. “Ahora tienen que disfrutar el proceso y el momento, porque estar en Selección es un privilegio”, señaló el defensor, quien considera que las oportunidades llegarán con el tiempo si los jugadores se mantienen preparados.

“Es de no apresurarse, de tratar de conectarse bien con el compañero, tratar de que el grupo los quiera y ellos después con su talento van a ir fluyendo y la oportunidad irá llegando... Ahora tienen que disfrutar el proceso y el momento, porque estar en Selección es un privilegio”.

La camiseta y la responsabilidad

El defensor reconoció que representar a Colombia implica una responsabilidad especial, pero destacó la importancia del respaldo del grupo. Para Lucumí, un mal partido no debe definir la carrera de un jugador y los referentes deben transmitir confianza para que los jóvenes puedan adaptarse al nivel de exigencia internacional.

Solidez defensiva antes de México

De cara al amistoso, Lucumí señaló que Colombia debe mantener la seguridad en defensa para permitir que el talento ofensivo pueda desarrollarse. El objetivo, según el central, es mantener el arco en cero y encontrar el equilibrio que permita al equipo seguir siendo peligroso en ataque.