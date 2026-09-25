Néstor Lorenzo sobre nuevo ciclo en Selección: “Vamos a darle continuidad a lo que venimos haciendo”

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación en la previa del juego amistoso ante México de este sábado, el primero de tres partidos que disputará el combinado nacional por territorio estadounidense.

Lorenzo habló de su idea de juego, la base de jugadores de la Selección, el comienzo de un nuevo ciclo y los nuevos jugadores citados al equipo, entre otros temas.

¿Cómo ha visto a los nuevos?

“En principio se han sentido muy cómodos los que han venido por primera vez. Han recibido una buena acogida de parte de los más grandes. Hemos trabajado en volumen bastante tiempo, hay cosas que sostener, inculcar y consolidar, concepto más que todo tácticos. Se han sentido cómodos, son muchachos jóvenes que tienen mucha ilusión y nos dan ilusión a nosotros”.

¿Va a seguir jugando con un 10?

“La idea tiene que ser la misma, la idea es la misma, es difícil cambiar de idea para un entrenador. Puede cambiar el plan táctico para un rival, pero la idea es la misma, trabajar con el balón, ser protagonistas. Sin duda que la categoría de James, JuanFer y esos jugadores no la tiene cualquiera y no la aplica cualquiera, pero la adaptación a la Selección hace que tengan que decidir el momento. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar lo que quedaba de mejorar”.

Sobre Rafa Márquez

“Nosotros al equipo le damos las herramientas para saber dónde nos conviene recuperar y de qué manera. El estudio que hicimos es que Rafa está en el grupo desde hace tiempo, conoce a los jugadores, seguramente le ayudó al Vasco Aguirre y seguramente tendrá su propia idea. Por el crack que fue, creería que hará de la posesión del balón su gran fortaleza”.

¿Mantendrá la base del Mundial?

“¿Cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos? Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, Copa América y Eliminatorias. Esa base es importante para acoger a los jugadores jóvenes, sin duda se seguirá compitiendo con esa base de jugadores experimentados”.

¿Los nuevos y su consolidación en la Selección?

“El proceso se tiene que dar de manera natural, cuando uno acelera procesos suelen aparecer los fracasos. Los muchachos sabe que se les está hablando mucho del tema de identidad, de las características que deben tener como jugador y como persona para la Selección. La Selección es muy linda, pero te exige mucho. Los chicos tienen que entrar con esa cabeza, ninguno está absolutamente adentro o definidamente afuera, es una dinámica que va a continuar durante este año, durante las competencias oficiales. Es un buen momento para que se adapten y se puedan consolidar al equipo”.

Sobre Daniel Arcila y Óscar Perea

“Uno conoce las características por verlos en televisión o en vivo, lo que me ha sorprendido es la frescura que tienen los dos y la ambición de terminar las jugadas, de hacer gol, parecidos en eso. Una cosa es verlos por televisión y otra es cuando lo hacen aquí con los jugadores de categoría que tiene la Selección Colombia. Estamos contentos, están trabajando muy bien, veremos si logran ganarse ese espacio en la Selección”.

¿Cómo manejar los resultados y las críticas?

“Si cuando ganamos nos critican... tengo que tener la tranquilidad y el foco bien puesto en lo que queremos hacer con este grupo. Es un inicio de un proceso nuevo, vamos a darle continuidad a lo que venimos haciendo. Creemos que vamos por un buen camino, vamos por objetivos a mediano plazo, saber que podemos contar con Arcila, con Perea, con Andrade, con los chicos que están viniendo por primera vez. La idea es consolidarlos como candidatos a ganarse un lugar. Les dije a todos, acá hay que venir con la intención de quedarse, pero eso te lo tienes que ganar”.

¿Qué opina de Miguel Borja?

“El gol fue un golazo (América Vs. Guadalajara), a Miguel lo conocemos de la época con José Pékerman. Es un gran goleador, cuando coge continuidad y comienza a meterla es letal. Está en el radar y siempre estuvo”.

Sobre el lateral izquierdo y el extremo derecho

“Estoy muy conforme con lo que hizo Mojica en el Mundial, tenía a Machado como lateral izquierdo y cada vez que le tocó jugar lo ha hecho muy bien, son jugadores que siguen en el radar. Como alternativa siempre estuvo Angulo, ahora va a tener la oportunidad, está Samuel Velásquez crediendo mucho, está Arizala en Udinese, está Cabal como posibilidad. En el fútbol colombiano hay un par de chicos que están bien. En cuanto al extremo derecho es distinto, hemos jugado con jugadores con perfil cambiado, ha jugado James, JuanFer, ha jugado Gómez. El reto es elegir al mejor, al que le pueda dar más a la Selección, en ese sentido estamos satisfechos”.

¿La Selección le hará un partido de despedida a James?

“No he hablado, es una decisión de James, es un jugador activo todavía. Él decidirá cuándo y dónde será su despedida, la Selección estará abierta en estas ventantas, en estas fechas FIFA para conversar esta posbilidad”.