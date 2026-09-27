Los looks con los que Shakira está sorprendiendo durante su residencia en Madrid

Shakira no solo está haciendo vibrar a Madrid con sus grandes éxitos. Durante su residencia en la capital española, la cantante colombiana también ha llamado la atención por los diferentes looks que utiliza a lo largo de sus presentaciones, pensados para acompañar cada momento del espectáculo.

Uno de los vestuarios más llamativos es un conjunto rojo de dos piezas, con un top brillante y una falda de flecos que acompaña sus movimientos mientras interpreta y baila sobre el escenario. El intenso color rojo también se integra con la iluminación de la presentación, creando una de las postales más impactantes de sus conciertos.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

En otro momento del show, Shakira aparece con un vestido de manga larga con estampado en tonos rosados, rojos y morados. La prenda, de silueta ajustada, contrasta con la escenografía y le permite continuar con las coreografías junto a sus bailarines.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years for a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years for a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News Cerrar

La artista también apuesta por una propuesta más escénica con un enterizo estampado que comparte con parte de su cuerpo de baile. En esta parte del espectáculo, las prendas de Shakira y sus bailarinas mantienen una estética similar, haciendo que el vestuario se convierta en parte de la coreografía.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

Otro de los cambios destaca por sus elementos metálicos. Shakira luce un corsé metalizado acompañado de una falda de flecos, un conjunto que resalta especialmente bajo las luces del escenario. Esta pieza, además, requirió 500 horas de trabajo artesanal para su elaboración.

Los cambios de vestuario acompañan así una presentación en la que la barranquillera combina música, baile, coreografías y una propuesta visual para recorrer diferentes etapas de su carrera.

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Shakira inició el 18 de septiembre su residencia en Madrid, donde tiene programados 12 conciertos como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista regresó a España después de varios años y ha encontrado en estos shows una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores.

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Con cada cambio de vestuario, la cantante suma un nuevo elemento a un espectáculo en el que la moda y la puesta en escena tienen tanto protagonismo como sus canciones.