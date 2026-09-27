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27 sep 2026 Actualizado 01:31

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EN VIVO 🔴 Sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY 26 de septiembre 2026: premio mayor y ganadores

Vea EN VIVO el sorteo 4643 de la Lotería de Boyacá de este sábado y conozca los números ganadores.

Logo Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

Logo Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

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La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su trayectoria y por entregar premios atractivos a sus jugadores. El sorteo de HOY se realiza a las 10:40 de la noche.

En este tipo de juegos, el resultado es totalmente del azar, lo que convierte a la suerte en el factor decisivo. Esa incertidumbre es precisamente lo que despierta ilusión y expectativa, porque en cualquier momento un número puede transformar la vida de alguien.

Siga EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 26 de septiembre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá es:

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

  • Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
  • Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
  • Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
  • Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
  • Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
  • Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

La misma entidad explica que los billetes de la lotería se pueden comprar en la calle, donde vendedores capacitados ofrecen diferentes números y series. De esta manera, usted puede elegir el billete que desee y tener la oportunidad de ganar en el sorteo programado.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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