Shakira y Alejandro Sanz sorprenden en Madrid al cantar juntos ‘La Tortura’

Shakira protagonizó uno de los momentos más especiales de su residencia europea en Madrid al invitar al escenario a Alejandro Sanz para interpretar juntos ‘La Tortura’, uno de los grandes éxitos de la música en español.

El encuentro ocurrió durante el cuarto concierto sold out de la artista colombiana en la capital española y generó una gran reacción entre los asistentes, que pudieron disfrutar nuevamente de la química entre dos de las voces más reconocidas de la música latina.

‘La Tortura’, estrenada en 2005, se convirtió en uno de los temas más importantes de la carrera de ambos artistas y marcó una de las colaboraciones más recordadas de la música en español. Por eso, volver a escucharlos juntos sobre un escenario fue uno de los momentos más esperados de esta presentación.

Crédito: Nicolás Gerardin Ampliar Crédito: Nicolás Gerardin Cerrar

Durante la interpretación, Shakira y Alejandro Sanz volvieron a compartir esta canción frente al público madrileño, que acompañó la presentación y convirtió el momento en uno de los más destacados de la noche.

Pero la presentación también tuvo otra sorpresa. Los Ghetto Kids hicieron parte del espectáculo y se sumaron a esta fecha de la residencia europea de Shakira, aportando otro momento especial para los asistentes.

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De esta manera, la noche reunió música, nostalgia y varias sorpresas, con el reencuentro entre Shakira y Alejandro Sanz como uno de los principales protagonistas.