¿Hasta cuándo hay plazo para reclamar el pago del ciclo 4 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Familia y logos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El Gobierno Nacional cuenta dentro de su agenda social con una serie de subsidios que apoyan económicamente a la población vulnerable del país. Dentro de estos están la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA.

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¿Qué es la Renta Ciudadana?

La Renta Ciudadana es un programa que “entrega transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad”.

Así, cada uno de estos subsidios se gira a los beneficiarios por medio de transferencias que se dan por ciclos.

¿Qué es la Devolución del IVA?

En el caso de la Devolución del IVA este “es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas – TMNC, que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país”.

Teniendo en cuenta lo anterior, recientemente el Departamento de Prosperidad Social (DPS), por medio de su página web, informó que el ciclo 4 de cada uno de estos subsidios ya arrancó.

En Caracol Radio le contamos cómo retirarlo y hasta cuándo hay plazo para hacerlo.

Fecha del 4to ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El DPS explicó que el ciclo 4 de estos dos programas ya arrancó desde el pasado 21 de septiembre.

“La entidad garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este ciclo Prosperidad Social destinó 346.342millones de pesos y atender a 804.478 hogares”, explicó la entidad.

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¿Hasta cuándo hay plazo para reclamar la transferencia del ciclo 4 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Pues bien, el DPS fue muy puntual y subrayó que las transferencias están disponibles hasta el próximo martes, 6 de octubre.

¿Cómo retirar la transferencia?

Esta transferencia funciona “mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF y en el Gestor de Información Financiera. La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS”.

Este no es más que un producto financiero inscrito por el beneficiario en el que se le consignará directamente la transferencia.

¿Cómo se puede inscribir un producto financiero en el GIF para recibir los subsidios del Gobierno?

Pues bien, en el caso de estos dos programas, lo que usted deberá hacer para registrar su producto financiero en el Gestor de Información Financiera es lo siguiente:

Primero debe ingresar a la página principal de Prosperidad Social.

Luego, en el menú ‘ Programas ’ encontrará el link para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el registro.

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“Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias”, dijo el DPS.

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