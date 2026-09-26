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26 sep 2026 Actualizado 23:30

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Liga Femenina

🔴 EN VIVO Cali vs Santa Fe, partido de vuelta de la final femenina: transmisión y minuto a minuto

Las “Leonas” buscarán remontar el marcador y coronarse campeonas en Cali.

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Deportivo Cali recibirá a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2026, este sábado 26 de septiembre a las 6:00 PM hora colombiana, en el estadio Deportivo Cali.

“Las azucareras” vienen de vencer a “Las Leonas” 3-2 en el estadio Independencia de Tunja el pasado 23 de septiembre.

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Partidazo en Tunja con victoria del Cali

Deportivo Cali tuvo un arranque contundente y en apenas 25´ minutos consiguió una ventaja de tres goles. Yessica Bermeo abrió el marcador al minuto 13´, Ingrid Guerra amplió la diferencia al 18’ y Melanin Aponzá marcó el 0-3 al 25’, dejando a Santa Fe contra las cuerdas.

Las “Leonas” reaccionaron antes del descanso y encontraron en Mariana Zamorano a su principal figura. La atacante convirtió de penal al minuto 32´ y volvió a marcar al 41’, esta vez tras una asistencia de Angie Pérez, para dejar el marcador 2-3 al entretiempo.

Vea aquí la transmisión EN VIVO de Cali Vs Santa Fe

Lea aquí el MINUTO a MINUTO de Cali Vs Santa Fe

Hay nuevos mensajes
28´

Tiro de esquina

Corner para el Cali que termina en saque de puerta 

21´

Goooool del Cali

Anota Melanin Aponzá

19´

Tiro de esquina

Corner para el Cali que termina en rebote en el área

15´

GOOOOOOOL de Santa Fe

Espectacular tiro de Mariana Zamorano desde larga distancia 

14´

Falta para el Cali

Centro por el sector derecho del Cali que termina en despeje de la guardamerta cardenal

12´

Cambios de posesión

Ambos planteles manejan la posesión de la pelota 

Cali se acerca a la ventaja

Las locales buscan el tanto de la ventaja y amenazan a las Leonas 

Tiro de esquina

Corner para el Cali que termina en despeje de Cali 

Santa Fe presiona desde el inicio

Las visitantes tienen la tarea de buscar la victoria para empatar el acumulado

Inicia el partido

Cali 0 (3) - 0 (2) Santa Fe

Las jugadoras salen al terreno de campo

Inician los actos protocolarios

11 Inicial del Cali

11 Inicial de Santa Fe

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali vs Santa Fe en la final de vuelta de la liga femenina 

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