🔴 EN VIVO Cali vs Santa Fe, partido de vuelta de la final femenina: transmisión y minuto a minuto
Las “Leonas” buscarán remontar el marcador y coronarse campeonas en Cali.
Deportivo Cali recibirá a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2026, este sábado 26 de septiembre a las 6:00 PM hora colombiana, en el estadio Deportivo Cali.
“Las azucareras” vienen de vencer a “Las Leonas” 3-2 en el estadio Independencia de Tunja el pasado 23 de septiembre.
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Partidazo en Tunja con victoria del Cali
Deportivo Cali tuvo un arranque contundente y en apenas 25´ minutos consiguió una ventaja de tres goles. Yessica Bermeo abrió el marcador al minuto 13´, Ingrid Guerra amplió la diferencia al 18’ y Melanin Aponzá marcó el 0-3 al 25’, dejando a Santa Fe contra las cuerdas.
Las “Leonas” reaccionaron antes del descanso y encontraron en Mariana Zamorano a su principal figura. La atacante convirtió de penal al minuto 32´ y volvió a marcar al 41’, esta vez tras una asistencia de Angie Pérez, para dejar el marcador 2-3 al entretiempo.
Vea aquí la transmisión EN VIVO de Cali Vs Santa Fe
Lea aquí el MINUTO a MINUTO de Cali Vs Santa Fe
Tiro de esquina
Corner para el Cali que termina en saque de puerta
Goooool del Cali
Anota Melanin Aponzá
Tiro de esquina
Corner para el Cali que termina en rebote en el área
GOOOOOOOL de Santa Fe
Espectacular tiro de Mariana Zamorano desde larga distancia
Falta para el Cali
Centro por el sector derecho del Cali que termina en despeje de la guardamerta cardenal
Cambios de posesión
Ambos planteles manejan la posesión de la pelota
Cali se acerca a la ventaja
Las locales buscan el tanto de la ventaja y amenazan a las Leonas
Tiro de esquina
Corner para el Cali que termina en despeje de Cali
Santa Fe presiona desde el inicio
Las visitantes tienen la tarea de buscar la victoria para empatar el acumulado
Inicia el partido
Cali 0 (3) - 0 (2) Santa Fe
Las jugadoras salen al terreno de campo
Inician los actos protocolarios
11 Inicial del Cali
11 Inicial de Santa Fe
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Cali vs Santa Fe en la final de vuelta de la liga femenina