Social Mirror: la aplicación que revela la huella digital que dejamos en internet

Cada búsqueda, publicación, comentario o interacción en internet deja un rastro. Esa información, conocida como huella digital, puede influir en la forma en que otras personas, empresas e incluso instituciones perciben a un usuario.

En A Vivir Que Son Dos Días, Matías Simone de Social Mirror explicó que la huella digital es la identidad que construimos a partir de nuestra actividad en internet y que, en muchas ocasiones, no coincide con la imagen que proyectamos en la vida cotidiana.

Cuando conocemos a alguien en persona no necesariamente estamos viendo a la misma persona que reflejan los registros de su actividad digital, señaló Simone, al destacar que toda interacción en la red contribuye a formar ese perfil.

Matias Simone también explicó que gran parte de la información que compartimos queda disponible para distintos fines. Aunque las cookies ayudan a identificar las preferencias de navegación de los usuarios, aseguró que quienes más datos recopilan son las plataformas y redes sociales, que utilizan esa información para personalizar contenidos y estrategias de marketing.

Simone advirtió que la actividad en redes sociales también puede tener implicaciones fuera del entorno digital. En algunos procesos migratorios, como la solicitud de visas para determinados países, las autoridades pueden revisar los perfiles públicos de los aspirantes como parte de la evaluación. Por ello, recomendó pensar antes de publicar o compartir contenido que, con el paso del tiempo, pueda generar arrepentimiento o afectar la imagen personal.

A partir de esa necesidad nació Social Mirror, una aplicación diseñada para que las personas puedan conocer cómo es percibida su identidad digital. Según Simone, la idea surgió al identificar que grandes empresas cuentan con herramientas para analizar la huella digital de los usuarios, mientras que las personas, en la mayoría de los casos, desconocen la información que internet refleja sobre ellas.

Con esta iniciativa, Social Mirror busca promover un uso más consciente de las redes sociales y recordar que, en el mundo digital, cada interacción contribuye a construir una reputación que puede permanecer toda la vida.