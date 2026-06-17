¿Estamos perdiendo capacidad de distinguir contenido falso en internet por la IA? Experto responde

Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley, advirtió en el diario The New York Times que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que pronto los seres humanos perderemos la capacidad de distinguir entre imágenes reales y contenido generado digitalmente.

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El rápido avance de la inteligencia artificial está transformando la forma en que circula la información en el mundo y planteando desafíos inéditos para periodistas, gobiernos y ciudadanos. Las herramientas actuales son capaces de generar imágenes, videos y audios tan realistas que incluso los especialistas enfrentan crecientes dificultades para distinguirlos del contenido auténtico.

La preocupación ha cobrado especial relevancia en medio de conflictos internacionales como el actual enfrentamiento entre Irán e Israel, donde fotografías y videos difundidos en redes sociales alcanzan a millones de personas antes de que puedan ser verificados. Según expertos en informática forense digital, la velocidad con la que se propaga la información supera ampliamente la capacidad de los sistemas tradicionales de verificación.

El propio Hany Farid ha reconocido recientemente que el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que ya no siempre puede confiar en sus propios ojos para determinar si una imagen o un video son reales. A partir del análisis de material que circuló tras un bombardeo en Irán, Farid ha advertido que las verificaciones técnicas suelen requerir tiempo, mientras que en redes sociales los contenidos falsos pueden convertirse en verdad para millones de personas en cuestión de minutos.

Farid sostiene que esta nueva realidad está erosionando la confianza pública, dificultando la verificación de los hechos y aumentando los riesgos de desinformación durante acontecimientos de alto impacto global. El debate ocurre además en un momento en que gobiernos, empresas tecnológicas y medios de comunicación buscan mecanismos para enfrentar una tecnología que avanza más rápido que las herramientas disponibles para controlarla.

¿En cuánto tiempo dejaremos de identificar la Inteligencia Artificial?

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el profesor Hany Farid, indicó que: “temo que ese momento ya llegó, lo estamos viviendo ahora mismo, no es un episodio del mañana, de unos meses, de unos años. Es un fenómeno que estamos viviendo actualmente. Las personas en las redes sociales o en el Internet están teniendo problemas para saber si una imagen es real o falsa, especialmente con la velocidad en la que se mueven las personas en este momento y con la velocidad en la que adquieren la información”, dijo el experto.

Agregó que se han hecho estudios donde las personas tienen problemas para identificar los mensajes que ven en redes sociales si eso es real o falso.

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¿Cómo evitar entrar en ese mundo?

El profesor dijo que lo primero es salir de las redes sociales, aunque es muy difícil de controlar. Recomienda no leer noticias de las redes porque estas no se diseñaron para este fin.

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