Tres personas fueron enviadas a prisión por presunto secuestro de conductor en Soacha

Colombia

Tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en el secuestro de un conductor de una plataforma de transporte, ocurrido el pasado 19 de septiembre en Soacha, Cundinamarca.

Según la Fiscalía General de la Nación, el hombre, de 41 años, atendió una solicitud de servicio hacia el barrio Villa Carola. Al llegar al lugar, tres personas abordaron el vehículo y, durante el recorrido, lo habrían intimidado con un cuchillo y un arma de fuego.

¿Qué habría ocurrido con el conductor?

De acuerdo con la investigación, la víctima fue obligada a pasar al asiento trasero, donde habría sido atada de manos y pies. Los señalados también lo habrían obligado a realizar movimientos de dinero desde su dispositivo electrónico.

Además, le fueron hurtados dinero en efectivo, joyas, un reloj, un celular y el vehículo, elementos cuyo valor supera los 60 millones de pesos.

Posteriormente, el conductor habría sido abandonado en una zona boscosa, a la altura del kilómetro 5 de la vía Soacha–Mosquera.

Los tres señalados fueron capturados por la Policía en el barrio La Fontana, en Soacha. La Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso.