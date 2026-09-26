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26 sep 2026 Actualizado 16:24

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Bogotá

Explosión en laboratorio farmacéutico obbligó a cerrar vía en Bogotá; tres personas fueron atendidas

La emergencia ocurrió en el sector de Los Mártires. Bomberos controlaron los riesgos y el IDIGER verifica una posible afectación estructural.

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Una explosión por aire comprimido registrada al interior de un laboratorio farmacéutico generó el cierre de una vía en el sector de Los Mártires, en Bogotá.

La emergencia se presentó en inmediaciones de la carrera 19A con calle 4A, donde unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el incidente y aseguraron la zona.

Tres personas fueron atendidas

De acuerdo con el reporte de Bomberos, tres personas fueron atendidas en el lugar por aparente dificultad para respirar y posteriormente entregadas a la Secretaría de Salud.

En la atención participaron equipos especializados de rescate, materiales peligrosos e investigación de incendios.

Además, se activó el apoyo del IDIGER para verificar una posible afectación estructural en el inmueble.

Mientras avanzan las labores de verificación y atención de la emergencia, se mantiene el cierre vial en el sector.

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