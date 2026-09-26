Tarifa especial en Jardín Botánico de Bogotá para estudiantes de universidades y colegios públicos

El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con una tarifa especial para estudiantes de colegios y universidades públicas que quieran visitar sus instalaciones desde el 29 de agosto de 2026. El beneficio permite acceder al espacio por un valor inferior al de la entrada general y hace parte de las tarifas establecidas para el ingreso al lugar.

La medida aplica para estudiantes colombianos y les permite el ingreso al Jardín Botánico y al Tropicario, por la compra de la boleta en la entrada.

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¿Cuánto cuesta la entrada para estudiantes de colegios y universidades públicas?

Por el momento, los estudiantes de colegios y universidades públicas pagan $7.000 por el ingreso al Jardín Botánico de Bogotá.

La tarifa general para visitantes nacionales es de $16.000, por lo que el valor representa una diferencia de $9.000 frente al precio ordinario.

Los estudiantes de colegios y universidades privadas también cuentan con una tarifa menor de $13.000 por persona.

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¿Qué incluye la tarifa?

El valor de $7.000 para estudiantes de instituciones públicas corresponde al ingreso al Jardín Botánico e incluye el Tropicario.

De esta manera, quienes accedan con la tarifa estudiantil pueden recorrer las instalaciones y visitar este espacio dedicado a la conservación y exhibición de especies de diferentes ecosistemas.

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¿Cómo acceder a la tarifa?

Para acceder a la tarifa especial de $7.000, los interesados deben presentar un documento que certifique que son estudiantes de instituciones educativas publicas al momento de adquirir el ingreso.

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¿Cuáles son los horarios del Jardín Botánico?

El Jardín Botánico José Celestino Mutis está ubicado en la avenida calle 63 # 68-95, en Bogotá y cuenta con los siguientes espacios:

Los días lunes permanence cerrado por mantenimiento.

El Jardín Botánico atiende visitas y recorridos guiados de martes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Los sábados, domingos y festivos el horario es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

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¿Quiénes no pagan entrada?

Además de las tarifas diferenciales, existen algunas condiciones de ingreso gratuito. Los niños menores de cinco años no pagan entrada, incluido el acceso al Tropicario. También existen exenciones específicas para docentes y estudiantes de programas o áreas ambientales de universidades públicas cuando realizan actividades académicas.

Para 2026, las tarifas de ingreso y las condiciones de acceso están establecidas en la Resolución 209 del 24 de julio de 2026. Entre las demás tarifas disponibles se encuentran:

Extranjeros: $ 38.000

Mayores de 60 años nacionales Tropicario: $ 13.000

Mayores de 60 años extranjeros Tropicario: $ 27.000

Combo Amigos Celestino (cuatro visitantes nacionales): $52.000

Combo Familia Botánica (seis visitantes nacionales): $78.000

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