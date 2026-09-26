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26 sep 2026 Actualizado 21:15

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🔴 EN VIVO Pereira vs Inter de Bogotá por la fecha 12 de Liga Colombiana HOY: minuto a minuto

El conjunto matecaña buscará conseguir su segunda victoria en el semestre y salir de la parte baja de la tabla.

Deportivo Pereira se enfrentará a Internacional de Bogotá por la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-ll este sábado 26 de septiembre en el estadio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Yopal a las 4:00 PM hora colombiana. El conjunto antioqueño jugará como local bedido al cierre temporal del Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

Le puede interesar: Histórico: La Selección Colombia Femenina se queda con el tercer puesto del Mundial Sub-20

Vea el MINUTO A MINUTO del partido entre Pereira Vs Inter de Bogotá

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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