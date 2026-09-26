🔴 Once Caldas vs. Bucaramanga en Liga 2026: siga EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido
El cuadro de Manizales está obligado a ganar en casa para acercarse al grupo de los ocho.
La jornada del viernes en la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-2 concluye en el Estadio Palogrande de Manizales con el duelo entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga.
El cuadro caldense llega necesitado a este partido, dado que se encuentra por fuera del grupo de los ocho. La victoria lo dejará a un solo punto de la zona selecta, mientras que la igualdad o la derrota pondrán nuevamente en líos al entrenador Hernán Darío Herrera.
Por su parte, los santandereanos llegan como los únicos invictos del campeonato local y les bastará con sumar por fuera de casa para continuar peleando por su cupo dentro de los cuadrangulares de fin de año.
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Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Once Caldas vs. Bucaramanga
Andrés Roa (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
¡Gooooool! Once Caldas 0, Atlético Bucaramanga 2. Fabry Castro (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área por el centro de la portería. Asistencia de Fabián Sambueza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Castaño.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jefry Zapata (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Andrés Roa con un centro al área.
Dayro Moreno (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Falta de Andrés Correa (Once Caldas).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Once Caldas. Helieyker Guzman intentó un pase en profundidad pero Andrés Correa estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Once Caldas 0, Atlético Bucaramanga 1. Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Felix Charrupí después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento