🔴 Once Caldas vs. Bucaramanga en Liga 2026: siga EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido

Once Caldas vs. Bucaramanga en Liga 2026: siga EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha 12 / Colprensa

El cuadro de Manizales está obligado a ganar en casa para acercarse al grupo de los ocho.

La jornada del viernes en la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-2 concluye en el Estadio Palogrande de Manizales con el duelo entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga.

El cuadro caldense llega necesitado a este partido, dado que se encuentra por fuera del grupo de los ocho. La victoria lo dejará a un solo punto de la zona selecta, mientras que la igualdad o la derrota pondrán nuevamente en líos al entrenador Hernán Darío Herrera.

Por su parte, los santandereanos llegan como los únicos invictos del campeonato local y les bastará con sumar por fuera de casa para continuar peleando por su cupo dentro de los cuadrangulares de fin de año.

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