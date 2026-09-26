Noruega vs. Portugal por Nations League: hora y cómo ver el partido de C. Ronaldo contra Haaland

El pasado jueves arrancó un nuevo parón FIFA que se extenderá una semana de septiembre y otra de octubre. Dentro de esta fecha también rueda la pelota en la UEFA Nations League, en donde, entre otras cosas, uno de los partidazos de la jornada será el cruce entre Noruega contra Portugal que, además, hará que Erling Haaland se vea las caras por primera vez con Cristiano Ronaldo, en un partido que marcaría el choque de la nueva contra la vieja generación.

Lea más: Partidazos en Europa por Liga de Naciones: prográmese con España, Portugal, Alemania, Francia y más

¿Cómo llega Noruega al partido?

Para este juego ya ambos cuadros debutaron previamente. La Selección de Noruega lo hizo en el marco de un derbi escandinavo, pues se enfrentó a sus vecinos geográficos, Dinamarca.

El partido finalizó 3-2 con victoria para los comandados por Haaland, que ahora tendrán la difícil labor de derrotar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, entre otras figuras del fútbol mundial actual.

Así llega Portugal

Por su parte, la Portugal de CR7 debutó en esta edición 2026/2027 de la Nations League contra la Selección de Gales.

Le puede interesar: Doblete de Haaland en Noruega y Cristiano no pudo con Portugal: tabla de posiciones Liga de Naciones

Los lusos ganaron su juego sin mayor problema por 1-0 y ahora se verán las caras contra los dirigidos por Erling Braut Haaland.

¿A qué hora será el partido entre Noruega y Portugal por Nations League?

Pues bien, en Colombia este partido europeo se podrá ver desde la 1:45 de la tarde. La disputa será en el Ullevaal Stadion, en Oslo, capital de Noruega.

El juego es válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Grupo D de la competencia.

¿Por dónde ver el cruce entre Haaland y Cristiano Ronaldo en el Noruega vs. Portugal?

Lea también: Cristiano Ronaldo respondió a los críticos que lo piden fuera de la Selección de Portugal

Este partido se podrá ver, en Colombia, EN VIVO, por medio del canal ESPN, tanto por operador de cable como por la plataforma de streaming Disney +.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: