Partidazos en Europa por Liga de Naciones: prográmese con España, Portugal, Alemania, Francia y más

Inicia una nueva edición de la Liga de Naciones en Europa, la cual dejará al quinto campeón de la competición. El más reciente fue Portugal, que se impuso en penales contra España en 2025. Los lusos tienen dos campenatos, contando la primera edición de 2019, mientras que Francia (2021) y La Roja (2023) han sido los otros que salieron vencedores.

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La selección española asume la condición de favorita en la Liga de Naciones 2026-27, en la que la Francia de Zinedine Zidane, la Alemania de Jurgen Klopp, los Países Bajos de Xavi Hernández, la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Inglaterra de Harry Kane y la Croacia de Luka Modric o la Noruega de Erling Haaland desafían a la vigente campeona del mundo.

Así se jugarán las primeras cuatro fechas de Liga de Naciones

Todos los horarios pertenecen a Colombia*

Jueves 24 de septiembre

Países Bajos vs. Alemania / 1:45 p.m.

Noruega vs. Dinamarca / 1:45 p.m.

Portugal vs. Gales / 1:45 p.m.

Viernes 25 de septiembre

Italia vs. Bélgica / 1:45 p.m.

Turquía vs. Francia / 1:45 p.m.

Sábado 26 de septiembre

República Checa vs. Croacia / 1:45 p.m.

Inglaterra vs. España / 1:45 p.m.

Domingo 27 de septiembre

Dinamarca vs. Gales / 11:00 a.m.

Noruega vs. Portugal / 1:45 p.m.

Alemania vs. Grecia / 1:45 p.m.

Lunes 28 de septiembre

Turquía vs. Italia / 1:45 p.m.

Bélgica vs. Francia / 1:45 p.m.

Martes 29 de septiembre

España vs. Croacia / 1:45 p.m.

República Checa vs. Inglaterra / 1:45 p.m.

Jueves 1 de octubre

Gales vs. Noruega / 1:45 p.m.

Dinamarca vs. Portugal / 1:45 p.m.

Alemania vs. Serbia / 1:45 p.m.

Viernes 2 de octubre

Francia vs. Italia / 1:45 p.m.

Bélgica vs. Turquía / 1:45 p.m.

Sábado 3 de octubre

Croacia vs. Inglaterra / 11:00 a.m.

España vs. República Checa / 1:45 p.m.

Domingo 4 de octubre

Gales vs. Noruega / 1:45 p.m.

Portugal vs. Noruega / 1:45 p.m.

Lunes 5 de octubre

Italia vs. Turquía / 1:45 p.m.

Francia vs. Bélgica / 1:45 p.m.

Martes 6 de octubre