Cristiano Ronaldo respondió a los críticos que lo piden fuera de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo habló sobre los cuestionamientos que ha recibido por continuar en la Selección de Portugal para los primeros partidos de la UEFA Nations League frente a Noruega, Gales y Dinamarca. El capitán portugués dejó claro que su permanencia está relacionada con lo que todavía puede aportar dentro y fuera de la cancha.

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¿Cómo respondió Cristiano?

“Solo pienso en el presente. Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, afirmó el portugués, quien también reconoció que algunos medios llevan criticándolo durante varios años de su carrera.

El delantero fue contundente al referirse a la posibilidad de que el cuerpo técnico deje de contar con él. Ronaldo aseguró que no tendría inconvenientes en apartarse si considera que ya no está aportando al equipo.

“Si no cuentan conmigo, me puedo ir hoy mismo. No hay problema”, señaló. Además, explicó que el momento de marcharse llegará cuando deje de marcar goles, generar un buen ambiente o sentir que ya no es querido dentro de la selección.

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Su rendimiento, la razón de su continuidad

Ronaldo también respondió a quienes consideran que su permanencia está relacionada con su trayectoria. “No estoy aquí por mi currículum, sino por lo que hago en mi club”, afirmó.

El atacante sostuvo que sus números respaldan su continuidad y aseguró estar disponible para cualquier rol que Jorge Jesús considere necesario, incluso si debe comenzar un partido como suplente o no disputar minutos.

Dos objetivos para Ronaldo

A sus 41 años, el portugués mantiene dos objetivos: conquistar nuevamente la Nations League con Portugal y alcanzar los 1.000 goles en su carrera. Actualmente, Cristiano está a 21 tantos de esa cifra, según reportes previos a la nueva fecha internacional.

Ronaldo también reveló que llegó a considerar dejar la selección después del Mundial de 2026, pero tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el nuevo entrenador decidió continuar.