Carlos Vives sorprendió en Bogotá al cantar por primera vez con su hijo Pedro Vives

Carlos Vives comenzó en Bogotá su esperado ‘Tour Al Sol’ con una noche llena de música y momentos especiales frente a sus seguidores en el Movistar Arena. Durante la primera fecha de la gira, el artista colombiano sorprendió al público al compartir el escenario con su hijo Pedro Vives, quien se presentó por primera vez como cantante.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Carlos invitó a Pedro para interpretar juntos ‘El Último Disco’, canción que le da nombre a su más reciente álbum.

Para Pedro Vives, la presentación tuvo un significado especial, pues esta fue la primera vez que se subió a un escenario para cantar. Padre e hijo compartieron la interpretación frente a miles de personas, protagonizando uno de los momentos más comentados de la primera fecha del ‘Tour Al Sol’ en la capital.

La noche también tuvo una sorpresa para una pareja del público. Mientras Carlos Vives interpretaba ‘Te Dedico’, el artista se convirtió en cómplice de una pedida de mano que ocurrió durante el concierto.

El momento se vivió frente a los asistentes, que acompañaron con emoción la propuesta, mientras Vives hacía parte de esta historia de amor desde el escenario.

Pero las sorpresas no terminaron allí. Carlos Vives también invitó a la artista nariñense María Fuell, integrante de su sello discográfico Gaira Música Local, para acompañarlo durante la interpretación de uno de sus grandes clásicos: ‘La Tierra del Olvido’.

La participación de Fuell permitió además poner en escena el talento de una nueva generación de artistas vinculados al sello de Vives, en medio de una presentación que reunió diferentes etapas de su carrera.

Con esta primera fecha en Bogotá, el ‘Tour Al Sol’ comenzó con una noche en la que Carlos Vives no solo repasó parte de su repertorio, sino que también compartió el escenario con personas importantes para él.

El debut de Pedro Vives, la pedida de mano durante ‘Te Dedico’ y la presentación junto a María Fuell fueron algunos de los momentos que marcaron el concierto y que quedaron registrados en videos desde el Movistar Arena.