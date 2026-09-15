NASA retira a dos astronautas de Artemis II: ¿Quiénes son? ¿Qué realizarán a partir de ahora?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) es una agencia que hace parte del gobierno de los Estados Unidos encargada de la investigación aeronáutica y el estudio de lo que abarque en general al espacio exterior.

Históricamente, la NASA se ha desempeñado en diferentes hallazgos, exploraciones para fortalecer el avance de la humanidad en temáticas que busquen ir más allá de lo que se encuentra en el planeta Tierra, abarcando proyectos y avances para llegar a otros entornos espaciales, así como también el estudio de fenómenos relacionados con la órbita terrestre y el sistema solar.

La última gran operación realizada por la agencia fue ‘Artemis II’, que se realizó entre el 1 y 10 de abril de 2026, donde en un lapso de 10 días en el espacio se tuvo como fin explorar la órbita de la Luna y comprobar que la nave espacial ‘Orión’ funcionara de manera correcta en el espacio profundo.

Dentro del equipo que conformó esta misión espacial estuvieron cuatro astronautas que participaron en diferentes labores para completar la misión con éxito, de los cuales dos recientemente fueron apartados de volver a misiones espaciales en un futuro.

¿Quiénes son los astronautas retirados de los vuelos espaciales?

Se trata de los astronautas Reid Wiseman y Victor Glover, quienes dentro de la misión espacial se desempeñaron como comandante y piloto de la NASA, respectivamente.

Esta decisión tomada por la agencia aeroespacial se dio por el motivo de que se destinara a los dos miembros a ser astronautas eméritos.

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Los miembros de la tripulación de la misión Artemis II Jeremy Hansen (izquierda), Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman (derecha) suben al escenario durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston Ago. 28, 2026. (Photo by Melissa Phillip/Houston Chronicle via Getty Images) / Houston Chronicle/Hearst Newspap Ampliar Los miembros de la tripulación de la misión Artemis II Jeremy Hansen (izquierda), Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman (derecha) suben al escenario durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston Ago. 28, 2026. (Photo by Melissa Phillip/Houston Chronicle via Getty Images) / Houston Chronicle/Hearst Newspap Cerrar

¿Qué son los astronautas eméritos?

Según la NASA, estos astronautas ya no califican para futuras expediciones en el espacio; sin embargo, cuentan con un vínculo de honor y asesoría con la institución.

Esto quiere decir que Wiseman y Gloves no romperían sus vínculos totalmente con la NASA y que a cambio pueden participar en tareas de asesoramiento, formación y transferencia de conocimiento a otro personal que esté activo, aportando también con el desarrollo de proyectos en pro del avance.

¿Qué proyectos apoyarán los astronautas eméritos?

Aparte de preparar a la futura generación de astronautas, como formadores, Wiseman y Gloves se desempeñarán en labores clave para potenciar con avances a partir de lo que ambos experimentaron durante ‘Artemis II’.

Reid Wiseman estará en trabajos conjuntos con el programa lunar, con el fin de que sea un miembro indispensable a la hora de continuar con ‘Artemis III’, donde se ejecutarán operaciones en la órbita terrestre baja para calcular y estudiar el comportamiento de la aeronave ‘Orion’ con los avances que se originen en el proceso.

Por su parte, Victor Glover continuará en el desarrollo de capacitación en el uso de ‘Orion’ y los sistemas de vuelo que la aeronave posee, aportando adicionalmente su conocimiento al participar de otras experiencias en el espacio aparte de Artemis II.

¿Cómo va la misión Artemis III?

Esta misión está programada para el año 2027, donde se evaluarán operaciones críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave aeroespacial ‘Orion’ y los sistemas de aterrizaje comerciales necesarios para futuras misiones a la superficie lunar.

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