Resultados Saber 11: más de 500 mil estudiantes podrán consultarlos este viernes

Educación

La espera terminará este viernes para los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 calendario A. El 25 de septiembre, el Icfes publicará los resultados individuales de las más de 500 mil personas que realizaron el examen el pasado 26 de julio.

Lo primero que encontrará cada estudiante son sus datos de identificación y los de la institución educativa: nombre completo, municipio y departamento, identificación, código DANE del colegio, número de registro, establecimiento educativo y las fechas de presentación y publicación de los resultados.

Después aparecerá el reporte general, que incluye el puntaje global del examen, con un máximo de 500 puntos, y el resultado obtenido en cada una de las cinco áreas evaluadas.

¿Cuánto sacó en cada prueba?

Cada una recibe una calificación en una escala de 0 a 100 puntos, lo que permite revisar por separado el desempeño en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

De esta manera, cada estudiante puede identificar cómo fue su desempeño en cada área, más allá de la cifra que aparece como resultado global.

¿Qué significa el percentil?

Esta es una de las cifras que puede generar más dudas que tambien arroja los resultados. El percentil no es una nota adicional ni corresponde a una calificación sobre 100.

Sirve para comparar el resultado del estudiante con el de las demás personas que presentaron el examen. Indica qué porcentaje de los evaluados obtuvo un puntaje inferior.

Por ejemplo, si una persona aparece en el percentil 70, significa que su resultado fue superior al del 70 % de las personas que presentaron la prueba.

El reporte también muestra el percentil correspondiente a cada una de las cinco áreas evaluadas.

¿Qué son los niveles de desempeño?

Además de los números, el reporte explica qué habilidades y conocimientos están asociados con el resultado obtenido en cada prueba.

Para eso están los niveles de desempeño. Cada área tiene sus propios niveles y estos aumentan progresivamente en dificultad. La clasificación en determinado nivel significa que el estudiante ha desarrollado las habilidades y conocimientos correspondientes a ese nivel, además de los de los niveles anteriores.

En el reporte, 4 y B+ aparecen como los niveles más altos, de acuerdo con la prueba evaluada.

¿El Saber 11 se pasa o se pierde?

No. El Icfes señala que este examen no se pasa ni se pierde. El resultado funciona como una herramienta para que el estudiante conozca sus fortalezas y debilidades y pueda utilizar esa información en la construcción de su proyecto de vida.

Los resultados también generan información que puede ser utilizada por los diferentes actores del sistema educativo como universidades para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas relacionadas con la calidad de la educación.