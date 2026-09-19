¿Cuántos años se estudia para ser auxiliar de enfermería en Colombia? Nivel académico y requisitos

Conozca cuánto demora la formación de un auxiliar de enfermería. Fotos Getty Images / Vladimir Vladimirov

La carrera de auxiliar de enfermería es una de las modalidades de formación académica profesional, que abre las puertas al sector de la salud en Colombia al aportar diferentes competencias dentro de uno de los campos laborales más importantes de la sociedad.

De igual manera, es una profesión que se centra en la construcción integral de la persona al priorizar aspectos como el bienestar y la calidad de vida de los pacientes dentro de los centros hospitalarios o en diferentes áreas que se desempeñen en torno a la salud.

¿Cuántos años de formación se requieren para ser auxiliar de enfermería?

Instituciones educativas como Medised y Campoalto, que se especializan en el campo de la salud, dentro de sus servicios académicos establecen periodos de entre 18 y 24 meses (tres a cuatro semestres);lo que equivale a entre un año y medio y dos.

El programa técnico, durante el desarrollo, se divide en dos secciones (teóricas y prácticas) para complementar un ciclo de capacitación óptimo y que se encuentra a la altura de las competencias necesarias actualmente que demande el ámbito de la salud.

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¿Qué competencias se adquieren dentro de la formación como auxiliar de enfermería?

De acuerdo con la institución educativa Campoalto, la persona que se especialice como auxiliar de enfermería adquirirá capacidades dentro del ámbito laboral como:

Apoyar en actividades de la promoción de la salud.

Formación integral en el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia

Atención y valoración a personas

Participación en procesos asistenciales y administrativos propios del servicio de enfermería.

Capacitación en el uso y operatividad de software utilizados en instituciones de salud

Apoyo en el entorno de la salud hospitalaria

¿Qué espacios de empleabilidad presenta un auxiliar de enfermería?

Según Campoalto un auxiliar de enfermería tiene oportunidad laboral en el sector de la salud como:

Auxiliar en Clínicas y hospitales públicos o privados.

Auxiliar de Enfermería en servicios asistenciales.

Auxiliar en programas de promoción y prevención.

Auxiliar de Enfermería en atención domiciliaria.

Auxiliar de Enfermería en instituciones educativas.

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¿Dónde puede estudiar en Colombia estudiar auxiliar enfermería?

Actualmente, diferentes instituciones educativas especializadas en el sector de la salud alrededor del país que ofrecen en su oferta académica programas dirigidos a esta especialización, que varían en la cantidad de semestres y en el precio de cada periodo.

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