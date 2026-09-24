“Colombia no se preparó para el Fenómeno de ‘El Niño’”: director del Ideam

Durante el Congreso de Andesco, el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrat, aseguró que Colombia se preparó tarde para enfrentar el Fenómeno de El Niño, situación que podría agravar los efectos de esta condición climática en el país.

Según el funcionario, pese a las alertas y pronósticos emitidos por el Ideam, las medidas de prevención y respuesta no fueron adoptadas oportunamente por los diferentes sectores.

“Una cosa es que se remita la alarma y otra es que los sectores productivos la adopten. Efectivamente, hubo unas demoras en la toma de esas decisiones”, afirmó Herkrat.

El director del Ideam también explicó que, de acuerdo con los pronósticos, el periodo de mayor intensidad del Fenómeno de El Niño se presentaría entre agosto y septiembre del próximo año.

Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que el país enfrente uno de los episodios más fuertes registrados, con una probabilidad estimada del 75 %, por lo que hizo un llamado a fortalecer desde ahora las medidas de prevención y protección de las fuentes hídricas.