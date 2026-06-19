¿Cuándo son las pruebas ICFES 2026 calendario A? Entidad confirmó fechas de aplicación y resultados

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, realiza un examen anual en el que varios estudiantes que están próximos a culminar sus estudios en los distintos colegios de la región.

Para así evaluar los conocimientos básicos que ha recopilado un estudiante a lo largo de sus años estudiantiles. Asimismo, ayuda a que se identifique la calidad académica que se está manejando en el país.

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Esta prueba es un requisito que se necesita para poder ingresar a universidades, becas y demás. En muchos casos, para estas instituciones de educación superior, el puntaje que saque el estudiante es importante, pues le puede asegurar un cupo dentro.

Sin embargo, algunas universidades tienen sus propios exámenes, como la Universidad Nacional de Colombia.

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¿Cuándo son las pruebas Saber 11 del ICFES 2026?

De acuerdo a la información oficial compartida por el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la aplicación de las pruebas Saber 11 será el próximo domingo 26 de julio, esto en cumplimiento del calendario A de la entidad.

Es importante señalar que el día de la presentación de este examen los estudiantes deben presentar la citación expedida por la institución, la misma que llegará a los correos de los aplicantes el 10 de julio de 2026.

Asimismo, se confirmó la fecha donde todos los aplicantes podrán tener los resultados de dicha prueba, siendo esta el 25 de septiembre de 2026.

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¿Qué puntaje es bueno en el ICFES?

El puntaje global de las pruebas va desde 0 hasta los 500 puntos, el cual sería el puntaje perfecto que ya algunos estudiantes han logrado a lo largo de los años. En teoría, según el portal ESE Servicios Educativos, el puntaje medio sería 250, y para acceder a una beca es de 360.

Se consideraría que 400 puntos podrían ser una medida justa para poder obtener una beca con mayores beneficios. Sin embargo, cada universidad decide cómo evaluar y si realmente es importante tener cierto puntaje.

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Pese a esto, es relevante tener en cuenta la medida global que da el ICFES, puesto que allí se puede visualizar en qué puesto está el estudiante en comparación con otros puntajes que han sacado otros alumnos. Aquí algunas recomendaciones para saber si está en un buen puesto:

Estar por encima del 85% de la medida de otros puntajes.

Los resultados obtenidos deberán estar en un nivel alto o avanzado para acceder a becas.

Si bien no hay un número exacto para definir qué es un puntaje bueno o malo, se espera que el resultado sea superior a los 300 puntos.

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