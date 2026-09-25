George Russell consigue la Pole Position en Bakú; Antonelli quedó por fuera de los primeros 10

El piloto británico de Mercedes Benz, George Russell consiguió su quinta Pole Position en esta temporada 2026 de la Formula 1 de cara al Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán. La carrera se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre debido a que el domingo 27 se celebra un día festivo en el país.

El piloto de 28 años consiguió un tiempo de 1:42.526. Por otra parte, el italiano Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, finalizó en la casilla número 16, tras estrellarse en el final de la primera ronda de clasificación.

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Leclerc le arrebata el P2 a Piastri

El monegasco de Ferrari, Charles Leclerc largará segundo en la grilla tras arrebatarle el segundo lugar al australiano Oscar Piastri (McLaren), por una diferencia de 0:00.001 segundos. El actual campeón mundial y compañero de Piastri, Lando Norris saldrá en la quinta posición seguido por el 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton, compañero de Leclerc en la escudería italiana.

Hadjar por encima de Verstappen

En su regreso a la pista tras una lesión, el francés Isack Hadjar (Red Bull Racing) logró demostrar su nivel y finalizó en la cuarta posición para la carrera final del sábado. Por otra parte, su compañero Max Verstappen, cuatro veces campeón, largará cuatro posiciones más abajo del francés.

Antonelli buscará hacer historia de nuevo

El italiano de 20 años buscará tener otra remontada en la carrera tras finalizar en la decimosexta casilla. Recordemos que durante el GP de Monza el pasado 6 de septiembre, Antonelli inició la carrera en la casilla número 19 y terminó llevándose la victoria en su tierra, con este último triunfo, Kimi consiguió ser el primer piloto italiano en ganar de local después de 60 años.

¿Cómo quedó la grilla de salida?

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Tras algunas infracciones sancionadas posteriores a la Pole Position, el español Carlos Sainz (Williams) saldrá en la casilla número 14 debido a una infracción por no reducir la velocidad frente a las banderas amarillas, el español descendió 5 casillas en la parrilla.

Por otra parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) saldrá último tras una sanción por circular a velocidad reducida en la trazada de carrera, obstaculizando a Piastri.