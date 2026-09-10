Siguen las amenazas en Anorí: Frente 36 de las disidencias restringe movilidad a la comunidad

Anorí- Antioquia

En las redes sociales está circulando un panfleto alusivo al Frente 36 de las disidencias en el municipio de Anorí, en el que el grupo ilegal impone algunas conductas que, según ellos, deben cumplir los habitantes de esa población del nordeste de Antioquia.

En el pasquín que ya fue verificado por las autoridades, el frente 36 prohíbe a los vehículos la circulación después de las 10 de la noche en la vía que comunica el municipio de Anorí hacia Medellín. También restringe la circulación de todo tipo de vehículos en el área urbana después de las 11 de la noche y los fines de semana y festivos desde las 2:30 de la madrugada. Solo lo podrían hacer los vehículos de salud o de socorro.

El grupo ilegal, además, ordena que las personas denominadas forasteras o desconocidas en el territorio deben abandonar la población.

La intimidación del grupo ilegal remata sentenciando que quien incumpla esta orden deberá asumir las consecuencias, lo que ha generado preocupación entre la población por esta nueva amenaza de este grupo que tiene una fuerte presencia en ese territorio.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, manifestó que, pese a que la información ha circulado en las redes sociales, la situación por ahora sigue en completa normalidad y que este viernes se realizará un consejo de seguridad para analizar la reciente amenaza contra la población. Y agregó que precisamente ante los reiterados hechos de violencia se realizará una marcha en el pueblo para pedir por la liberación de la joven Durley Montoya.

“Bueno, nosotros no podemos ser insensibles, nos damos cuenta de que están pasando demasiadas situaciones que tienen a la gente muy alarmada. Nosotros, como administración, y de la mano con las demás instituciones, estamos promoviendo una jornada que haremos esta tarde para reclamar la libertad de aquella niña que sacaron de El Charcón y que no sabemos nada de ella, y para pedir el respeto por la vida y por la tranquilidad de los anoriseños”, manifestó el mandatario.

Recordemos que esta joven fue sacada del corregimiento hace varios días junto a otras cuatro personas, de las cuales tres ya han sido halladas asesinadas. En esa zona fueron retenidas ocho personas, y cuatro fueron liberadas.