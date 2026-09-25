Cinco falsos policías fueron capturados en Bosa cuando huían en una chana

Colombia

Cinco personas fueron capturadas en flagrancia en el barrio Bosa Estación, en Bogotá, luego de que intentaran escapar en un vehículo tras recibir una orden de detenerse durante un procedimiento de registro y control.

De acuerdo con la Policía, una patrulla fue alertada sobre un automóvil sospechoso. El conductor ignoró la señal de pare y emprendió la huida, por lo que se activó un plan candado. Varias cuadras después, los uniformados interceptaron el vehículo y capturaron a sus cinco ocupantes.

Armas, uniformes y documentos falsos

Durante la inspección del automóvil, las autoridades encontraron:

Dos armas de fuego.

Dos chaquetas de la Policía Judicial.

Dos gorras.

Documentación falsa.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos pretendían hacerse pasar por integrantes de la Policía para ingresar a viviendas mediante falsas órdenes de allanamiento y cometer hurtos.

La Policía también señaló que algunos de los capturados tienen antecedentes o anotaciones por delitos como hurto, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Los cinco detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.