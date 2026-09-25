Vandalismo al mobiliario urbano le cuesta $9.125 millones a Bogotá entre 2024 y 2026

Colombia

El deterioro de los daños al mobiliario urbano representan un costo millonario para Bogotá. Entre enero de 2024 y julio de 2026 fueron atendidos 114.546 reportes de mantenimientto correctivo de acuerdo con cifras de la Administración Distrital.

Durante ese periodo, la recuperación de los elementos afectados alcanzó un costo acumulado de $9.125 millones, recursos que, asegún la información entregada, fueron asumidos por el concesionario encargado de estas labores mediante contrato.

Señales del SITP, paraderos y bancas, entre los más afectados

Del total destinado a las reparaciones:

$6.587 millones correspondieron a repuestos.

$2.538 millones fueron destinados a mano de obra y transporte.

Las intervenciones incluyeron reposición de piezas, reparaciones eléctricas y digitales, cambio de vidrios, además de limpieza de grafitis y adhesivos.

Los elementos que acumulan los mayores costos de reparación son:

Señales del SITP: más de $4.198 millones.

Paraderos de transporte público: más de $2.716 millones.

Bancas: más de $1.542 millones.

Actualmente, Bogotá cuenta con 14.905 elementos de mobiliario urbano, entre bancas, módulos de paradero, paneles, tótems y señales verticales del SITP.

El daño de estos elementos puede afectar su disponibilidad y, dependiendo de su función, tener consecuencias sobre la movilidad, la seguridad y la accesibilidad de los ciudadanos.

La Administración Distrital señaló que las conductas que afectan el espacio público pueden generar sanciones contempladas en el Código Nacional de Aeguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo con la gravedad de cada caso.

“Cuidar lo público es proteger aquello que todos usamos y garantizar que Bogotá siga siendo una ciudad accesible, segura y funcional para todos”. indicó la Administración.