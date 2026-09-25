PAE diferencial beneficia a 712 niños y niñas de la comunidad indígena Ñatubaiyibari

PAE diferencial beneficia a 712 niños y niñas de la comunidad Motilón Barí en Norte de Santander. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

Juan Titira, autoridad indígena de la comunidad Barí Ñatubaiyibari, participó en Segunda Mesa Pública de Rendición de Cuentas del PAE 2026 en Norte de Santander, destacando la atención diferencial que se tiene con este programa para su comunidad.

“Estos niños y niñas están recibiendo la alimentación escolar que concertamos como indígenas Barí con la Gobernación y el programa PAE”, explicó Titira durante una entrevista con Caracol Radio.

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De acuerdo con la información suministrada por este líder indígena, son 712 menores de su comunidad los que en la actualidad se benefician del PAE diferencial. Estrategia que, según explicó, lleva cuatro años implementándose en su territorio.

Alimentos propios del territorio Barí

El PAE diferencial se basa en la alimentación que se entrega a cada estudiante de la comunidad indígena, con prácticas, productos y características culturales propias de su etnia.

Según la autoridad indígena, la minuta incluye alimentos provenientes de la denominada “Madre Tierra”, entre ellos productos que son cultivados directamente en el territorio por las comunidades.

“Lo que nosotros cultivamos, lo que la Madre Tierra nos genera en el territorio, lo ponemos al servicio de nuestras niñas y niños”, señaló Juan Titira.

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El PAE también impulsa la economía local

Programa que también está beneficiando a los productores de la región, en la cadena de suministro de los alimentos.

Titira explicó que los integrantes de las juntas de acción comunal ofrecen sus productos para el PAE.

“La idea es que también podamos generar toda esta economía al interior de nuestro territorio, del resguardo”.

Resultados del PAE durante el 2026 en Norte de Santander

El Programa de Alimentación Escolar -PAE- de la gobernación de Norte de Santander tiene cobertura en 39 municipios del departamento, con presencia en 487 instituciones educativas con PAE convencional, 1.371 sedes educativas con PAE en zonas rurales de difícil acceso, para un total de 136.000 estudiantes beneficiados.

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La cobertura del PAE diferencial beneficia a 1.442 estudiantes de la siguiente manera: