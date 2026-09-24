Corte envía a Fiscalía caso de Armando Benedetti por presuntas recomendaciones en la DIAN

Logo de la Fiscalía y Armando Benedetti. Fotos: X @FiscaliaCol / (Colprensa - Catalina Olaya )

Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión frente al caso que involucra al exministro del Interior, Armando Benedetti, por las presuntas recomendaciones de cargos en la DIAN.

Los magistrados determinaron que la Corte no tiene competencia para investigar estos hechos, debido a que las actuaciones que se le atribuyen a Benedetti habrían ocurrido cuando ya no tenía la condición de senador de la República.

Por esta razón, la Corte se abstuvo de continuar con la investigación y remitió el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si existen elementos para avanzar en una investigación penal.

El caso se originó a partir de las denuncias del entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien señaló que congresistas, exfuncionarios y dirigentes políticos habrían acudido a él para recomendar personas para ocupar cargos, conseguir ascensos o lograr traslados dentro de la entidad.

El nombre de Benedetti apareció en un listado junto al de más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos que, según las denuncias, habrían realizado este tipo de solicitudes.

Sin embargo, para el momento en que presuntamente Benedetti habría realizado alguna recomendación para ocupar cargos en la DIAN, ya no tenía la calidad de senador, pues su periodo terminó el 19 de julio de 2022.

Ahora será la Fiscalía la encargada de establecer si existen elementos suficientes para abrir o continuar una investigación penal contra el exministro.

El caso podría regresar a la Corte Suprema si la Fiscalía encuentra méritos para formular una acusación formal. En ese escenario, el proceso pasaría a la Sala de Primera Instancia de la Corte, que sería la encargada de emitir una decisión sobre la responsabilidad penal de Benedetti.