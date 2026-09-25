Madre pide respuestas: su hija estaba hospitalizada y apareció muerta en zona enmontada de Malambo

La muerte de Dayana Sánchez Mujica, de 35 años, quien permanecía hospitalizada en la E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena y posteriormente fue encontrada sin vida en una zona cercana al centro asistencial, es materia de investigación.

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La familia de la mujer pide esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Carmen Mujica, madre de Dayana, aseguró que su hija se encontraba en delicado estado de salud debido a una tuberculosis avanzada, tenía dificultades para respirar y movilizarse y requería cuidados especiales.

Según su relato, acompañó a su hija durante gran parte del lunes 21 de septiembre y la dejó en el hospital en horas de la noche. La madre cuestionó cómo Dayana pudo salir del centro asistencial, teniendo en cuenta que, según afirmó, no podía caminar y necesitaba oxígeno y suero.

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“Eso es lo que yo reclamo, si ella no caminaba. ¿Cómo salió del hospital si ahí hay un portero?, para salir uno debe presentar una boleta de salida y ella no podía ni firmar", señaló Mujica.

Posteriormente, Carmen fue contactada por un agente de Policía para reconocer el cuerpo de su hija, encontrado en una zona cercana al hospital.

Comunicado del hospital

Ante los cuestionamientos de la familia, la E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Dayana y aseguró que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, inició las actuaciones administrativas para recopilar, verificar y analizar la información relacionada con el caso.

El hospital también informó que inició investigaciones internas y disciplinarias y que entregó a las autoridades competentes el material probatorio y los videos requeridos para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

La institución señaló además que fueron activados los mecanismos internos y convocados los comités pertinentes para realizar las verificaciones de acuerdo con sus competencias, mientras continúa recopilando y preservando la documentación relacionada con el caso.

El hospital enfatizó que estas actuaciones se adelantan sin anticipar conclusiones y respetando las competencias de las autoridades administrativas y judiciales que intervengan en la investigación.

Mientras se esclarecen los hechos, la familia de Dayana espera conocer cómo logró salir del centro asistencial y qué ocurrió posteriormente hasta que fue encontrada sin vida. La mujer dejó seis hijos, dos de ellos actualmente bajo el cuidado de su abuela.